濠賭收上月跌逾55%超市場預期

儘管澳門賭收較預期差，不過，自上周六澳門落實向現有6家博彩經營者續牌，濠賭股罕見連升4個交易日。當中6家濠賭股中，繼續以續牌時獲澳門政府給予最高評分的美高梅（2282）升幅最大，昨再升10.7%。4日合計，累積升幅最大為永利澳門（1128），錄得49.5%升幅。隨着12月旺季聖誕節及西曆新年將至，加上內地已重新恢復電子簽注及恢復旅遊團，市場普遍觀望，隨着往後疫情受控當地旅遊及博彩市場會否受惠。

瑞信：可趁低吸納濠賭股

瑞信的報告指出，雖然澳門賭收比市場預期低，但仍然符合其預期。內地採取防疫措施，對業界帶來挑戰，致日均賭收由原來的1.6億元降至6000萬元。不過，因應內地有望進一步開放訪客訪澳，加上重續賭牌等正面消息，該行認為，可趁低吸納濠賭股。

瑞銀：博企可燒錢達1.1至3年

瑞銀刊發報告，展望2023年起，澳門中場賭收會回復至疫情前50%水平，到後年則可以百分百恢復至疫情前狀態。現價相當於2024年的預估企業價值相當除息稅、折舊及攤銷前盈利約9.1倍，接近之前的谷底。該行形容，若繼續零收入，料濠賭股可燒錢長達1.1至3年不等，沒有構成流動性風險。該行平均將6家濠賭股的目標價提高6%。