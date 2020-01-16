海昌入MSCI指數 股價即插54% 傳大股東售股 昨晚發公告指「假新聞」

明報記者 陳偉燊

海昌交投亦大增，全日成交股數達14.7億股，相當於總股本的18.1%。由於集團剛於11月30日才成為MSCI中國指數成分股，此前一個月股價長期企穩在3.23元至3.9元範圍，隨着股價急插，令剛於日前追蹤指數被動買入的ETF即時損手。

前5個交易日沽空比率最高逾四成

另在其股份正式納入指數前股價已經自11月24日起，連跌4個交易日，並低見3.23元，累計跌幅達13.6%。自11月24日更開始錄得沽空盤，初段沽空額不多，但之後遞增，到該股在11月29日錄得最高沽空比率高達40.3%，到11月30日正式納入指數當天，錄得最高沽空額1.47億元。自11月24日起至30日止，累計沽空股數倉位多達7578萬股。

隨着海昌昨股份成交大增，沽空率相對被拉低，只有0.9%，沽空額縮至2100萬元左右，沽空股數降至1160萬股。雖然仍見沽空追加殺落，但在股價大幅壓低下，或已誘發此前的沽空盤平倉獲利。若從11月24日海昌造價3.74元開始沽空，累計沽空7578萬股，按昨收市價計已賺得差價1.7億元。

昨午曾稱不知股價波動原因

海昌昨午刊發公告指出，留意到股價及成交量不尋常波動。經作出一切有關本公司於合理情况下之查詢後，並不知悉當中變動的任何原因，或任何必須公布以避免證券出現虛假市場的資料。

及至昨晚，集團再發公告，注意到有市場新聞，提及曲程出售手上近34.75億股，相當於45%股權的報道。通告指注意到11月30日出現大量賣空，並向曲程查詢後，指報道所述曲程售股的新聞是虛假的，並沒有事實依據，純屬惡意造謠。截至昨日，曲程並無出售其任何股份，且仍為控股股東，集團的業務亦無任何異常。經諮詢法律顧問，保留一切權利對揑造及散佈有關毫無根據的信息之人士採取適當行動。