經濟

陳茂波：吸企業搶人才反應正面

【明報專訊】財政司長陳茂波昨表示，在防疫措施持續放寬下，加上聖誕及農曆新年將至，零售市道將逐步恢復。政府提出吸引企業和招攬人才等措施，反應積極正面，預期未來幾年香港的「人氣」及「財氣」會旺起來。他認為，中長期而言，基於政府積極有為、創科加強經濟動能、推動數字經濟發展，以及制度優勢的四大因素，對香港的經濟前景感樂觀。

陳茂波昨出席「香港經濟峰會2023」時稱，《施政報告》推出了積極、進取、大膽、破格的吸引人才措施，有不少企業、投資者及人才向政府表示非常歡迎有關政策措施，政府亦收到大量的查詢。雖然香港作為細小、自由、全開放的經濟體，極易受外圍環境影響，但本港穩經濟求增長的動力不會受到影響。在世界百年未見的變局下，香港仍然存在機遇。

梁兆基稱港最大挑戰是「通關」

匯豐亞太區聯席行政總裁廖宜建在同一場合表示，香港未來有很多商機，尤其是在協助內地與國際投資者及市場對接，以及發展離岸人民幣市場上。他認為，香港是內地企業「走出去」的首選融資中心。現時內地經濟發展受阻僅屬短期性質，二十大提出規則、管理、標準等制度開放，中長期而言，內地仍是極具吸引力市場。

廖宜建又稱，香港坐擁最多離岸人民幣存款，隨着ETF通及期貨等人民幣計價產品推出，香港將進一步推進人民幣國際化。

香港總商會總裁梁兆基指，目前本港營商環境短期的最大挑戰是「通關」問題，防疫措施窒礙人員往來，令外界對本港市場仍持觀望態度。商會冀政府放寬入境檢疫限制至「0+0」，香港早日恢復正常運作。他稱，明白政府於通關上需作平衡考慮，不論「0+幾」，最終政策能夠帶動香港人員自由往來，商界會願意配合。

相關字詞﹕離岸人民幣 梁兆基 廖宜建 人才 陳茂波

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