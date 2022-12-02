經濟

港10月零售升3.9% 業界料聖誕新春淡靜

【明報專訊】政府統計處公布，香港10月零售業總銷貨價值的臨時估計為319億元，按年上升3.9%，遠勝市場預期的下跌2.1%。今年首10個月計，零售業總銷貨價值的估計下跌0.7%。香港零售管理協會表示，受訪會員反映，11月零售銷情轉趨淡靜，只有兩成會員生意錄低單位數升幅，有六成會員錄單至低雙位數跌幅，料12月、以至聖誕及農曆新年的銷情亦相若。

汽車相關按年升58%最勁

扣除價格變動後，10月的零售業總銷貨數量的臨時估計按年升2.4%；首10個月計總銷貨數量亦下跌3.5%。按零售商主要類別計，10月以汽車及汽車零件表現最強勁，按年升57.6%；書報、文具及禮品類別升36.3%（見表）；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物亦升13.6%。零售協會指出，汽車及汽車零件大升因去年基數較低，珠寶首飾、鐘表及名貴禮物及電器，以及其他未分類耐用消費品，亦分別因金價下跌及有新電話型號而帶動增長。

協會又稱，整體零售市道仍然疲弱，市民消費審慎，10月發放的消費券對推動市民消費力度遜預期。同時，面對經濟蕭條，零售市况整體呆滯，市民外遊人數漸增，加上缺乏入境旅客，在沒有其他利好因素，業界對聖誕節及新年假期的銷情並不樂觀。

政府發言人表示，隨着政府發放新一輪消費券，不少零售類別業務均有改善。展望未來，勞工市場情况改善及消費券計劃將繼續支持行業，惟金融狀况收緊將抵消部分影響。

相關字詞﹕農曆新年 政府統計處 零售業 聖誕節 消費券

上 / 下一篇新聞

亞幣全線彈 港匯破7.78創13個月高 鮑威爾放鴿 料儲局本月放慢加息步伐
亞幣全線彈 港匯破7.78創13個月高 鮑威爾放鴿 料儲局本月放慢加息步伐
大行唱好A股 高盛料再升16%
大行唱好A股 高盛料再升16%
港股高開低收 19000關得而復失
港股高開低收 19000關得而復失
陳茂波：吸企業搶人才反應正面
陳茂波：吸企業搶人才反應正面
內地財新PMI勝預期 上月回升見49.4
內地財新PMI勝預期 上月回升見49.4
海昌入MSCI指數 股價即插54% 傳大股東售股 昨晚發公告指「假新聞」
海昌入MSCI指數 股價即插54% 傳大股東售股 昨晚發公告指「假新聞」
濠賭收上月跌逾55%超市場預期
濠賭收上月跌逾55%超市場預期
7新股同步招股 濠暻科技逾7倍認購
7新股同步招股 濠暻科技逾7倍認購
理想蔚來上月交付量創新高 小鵬跌63％
理想蔚來上月交付量創新高 小鵬跌63％
瑞房伙國企26億購滬楊浦區地皮
瑞房伙國企26億購滬楊浦區地皮
證監會3方針助港建綠色金融中心
證監會3方針助港建綠色金融中心
美核心PCE按月僅升0.2% 反映通脹降溫 美匯指數跌穿105
美核心PCE按月僅升0.2% 反映通脹降溫 美匯指數跌穿105
歐日韓台上月製造業收縮
歐日韓台上月製造業收縮
FTX「薯條哥」稱身家僅剩78萬
FTX「薯條哥」稱身家僅剩78萬
張兆聰：大巿衝高回吐 博優質悶股太古破頂
張兆聰：大巿衝高回吐 博優質悶股太古破頂
施羅德調查：42%港投資者增儲蓄減消費
施羅德調查：42%港投資者增儲蓄減消費
葉創成：95元買入孳息4.7厘 續增持政府綠債
葉創成：95元買入孳息4.7厘 續增持政府綠債
技術取勝：中升料40至44元上落
技術取勝：中升料40至44元上落
盧駿匡：長期跌浪轉升浪 做淡乃逆勢而行
盧駿匡：長期跌浪轉升浪 做淡乃逆勢而行
劉思明：科網股發力 阿里百度領漲看高一線
劉思明：科網股發力 阿里百度領漲看高一線
周顯：虛幣交易平台如賭場
周顯：虛幣交易平台如賭場
譚新強：中國漸走出疫情陰霾 喜見社會陸續重開
譚新強：中國漸走出疫情陰霾 喜見社會陸續重開
湯文亮：伊朗浪費機會 無緣擊敗美國
湯文亮：伊朗浪費機會 無緣擊敗美國
移民客力撐 澳洲樓市調整料輕微
移民客力撐 澳洲樓市調整料輕微
外地人買樓須先獲FIRB批准
外地人買樓須先獲FIRB批准
上月樓宇買賣登記3730宗 4年新低 持牌代理9個月減逾千人 15個月最少
上月樓宇買賣登記3730宗 4年新低 持牌代理9個月減逾千人 15個月最少
太古城11月成交升九成 呎價6年新低
太古城11月成交升九成 呎價6年新低
澐澋本月開齋 3房連車位2980萬沽
澐澋本月開齋 3房連車位2980萬沽
青建國際2.6億統一醫局街舊樓
青建國際2.6億統一醫局街舊樓
羅守輝放售駱克道巨舖 意向價4億
羅守輝放售駱克道巨舖 意向價4億
太古「白色聖誕市集」收益做慈善
太古「白色聖誕市集」收益做慈善