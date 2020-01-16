經濟

港股高開低收 19000關得而復失

【明報專訊】內地陸續宣布放寬防疫措施，加上美國聯儲局預告12月放慢加息步伐，港股昨日裂口高開逾500點，一度升穿19,000點關口後略見回吐，收市升139點或0.75%，報18,736點，大市成交續企近2000億元高位，息口敏感的科技股領漲大市。分析認為，如美匯指數繼續回落，在科網股帶動之下，今年底至明年初恒指有望爬升至22,000點水平，即尚有約3000點的上升空間。

逾百億資金北上買A股

恒生科技指數昨日亦曾升逾200點或5%，收市升逾1%至3839點；國指升10點或0.16%，報6384點。大市成交金額1985億元，較上日減少10.6%，北水共錄得20.4億元淨流入。個股方面，申洲國際（2313）收市升7.04%，收報74.55元，為升幅最大藍籌股，阿里巴巴（9988）及騰訊控股（0700）亦分別升3.6%及2.5%。

科網股領漲 阿里巴巴升3.6%

有外媒報道指內地將於日內公布確診者居家隔離規定，市場繼續熱炒內地疫情防控寬鬆及經濟復蘇，人民幣兌美元曾升0.5%，上證指數昨日一度高見3198點，收市升14點或0.45%，報3165點；深證成分指數收市升155點或1.4%，報11,264點；滬深兩市相隔半個月後，成交再破萬億，達10,584億元人民幣。外資亦積極買入A股，南水北上合計淨流入114.5億元人民幣（見圖），較上日大升1.3倍，同為半個月以來最多，累計已連續第3日淨流入A股。

東驥基金管理董事總經理龐寶林表示，美匯指數昨日回落至近105水平，若再跌穿105或會下試100水平，屆時資金有望流向新興市場等非美元地區，港股亦可從中受惠。

龐寶林：年底試衝22000點

他又稱，如美匯跌穿105，加上美國加息步伐走向更清晰，內地政策亦順應民意，方向正確下將會利好新經濟股包括美團（3690）、騰訊等盈利表現，可帶動港股衝上22,000點水平。不過他提醒，內地餐飲股經歷一輪升浪後，現時價格相對高昂。

相關字詞﹕龐寶林 科網股 美國加息 美匯指數 科技股 防疫措施 人民幣

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