經濟

大行唱好A股 高盛料再升16%

【明報專訊】大行接力唱好中國，摩根大通認為，由中國牽頭亞洲貿易應盡早重啟，由於通關門檻低，預料配合政策進一步支持下，MSCI中國指數明年底前將升17%，每股盈利（EPS）增長14%，目標市盈率為10.5倍。高盛則預期中國於明年第二季放寬疫情防控，受消費帶動，料中國經濟增長將由今年的3%升至明年4.5%，並看好A股滬深300指數升16%。

中港股市流動性逐步好轉

高盛首席中國股票策略師劉勁津表示，市場預期中國疫情防控措施放寬、互聯網行業政策轉向相對支持，以及在美上市的中概股退市風險緩和等因素利好A股。他指出，互聯網行業在過去兩年盈利水平下跌五成，幾乎觸及底部，有望出現好轉，市場對政策風險的擔憂大幅降低。

由於明年更多股票將納入滬港通，劉勁津預計中港股票市場的流動性將逐步好轉。南下資金將由今年的460億美元升至500多億美元。北上資金今年相對疲軟，目前僅有50億美元的淨流入，料明年回到正常水平300多億美元。中長期而言，高盛認為A股會跑贏港股，預計到明年年底，MSCI中國指數有望增至70點，滬深300則升至4500點，較現時水平有16%的上行空間。

高盛稱，疫情放鬆將帶動消費板塊，利好旅遊、餐飲、娛樂、航空等行業。高盛尤其看好消費、醫藥服務、網上零售及消費品等行業。

至於內地房地產市場，高盛認為支持行業的政策出台後，房企風險大幅降低，因此將房地產板塊股票從低配調至中性。此外，預期科技硬件，包括手機、電腦供應鏈明年的經營環境相對困難，並將其從中性調至低配。

相關字詞﹕高盛 滬深300指數 MSCI中國指數 摩根大通

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