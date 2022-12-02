經濟

亞幣全線彈 港匯破7.78創13個月高 鮑威爾放鴿 料儲局本月放慢加息步伐

【明報專訊】美國聯儲局主席鮑威爾在周三表示，最快在12月議息會議放緩加息步伐，進一步加強市場對聯儲局本月加息幅度由0.75厘降至0.5厘的預期，帶動美匯指數進一步下跌，昨日曾低見105.3點的3個半月新低。港匯昨日則在年結資金需求下，一度升越7.78，高見7.7796，急升最多近0.4%創2018年9月以來最大單日升幅，並見13個月新高。不過分析認為，市場對明年美國減息預期過於樂觀，加上年結需求後港元拆息回落，再次令港美息差擴寬，料港元年結後將回到弱方水平。

明報記者 歐陽偉昉

據芝商所FedWatch工具顯示，昨日市場預期聯儲局在月中加息0.5厘的機會率高達八成（見圖），較周二（29日）時高15個百分點，美國10年期債息亦降0.36厘至3.593厘，見兩個月新低。美元下跌帶動亞幣及非美貨幣全線反彈，日圓昨日升1.26%、英鎊升0.67%、韓圜更升近1.5%。中國多地政府近日放寬防疫限制，早前受經濟前景拖累的人民幣昨亦微升0.02%，截至昨晚8時報7.0859，見一周高位。

日圓韓圜昨大升逾1%

美國在早前公布10月通脹降至8%以下，加上多名聯儲局官員表態支持放緩加息幅度，帶動美匯指數跌穿110水平，現時較9月底的114點高位已累跌7.55%，但較年初仍上升10.2%。

雖然近期美元轉弱，不過星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡認為，美元並未轉勢向下，美元今年大幅上升後，資金在年底平美元好倉獲利。她指市場聚焦鮑威爾放慢加息言論借機獲利，但鮑威爾亦提及會將利率保持在緊縮水平，並未如市場反映般鴿派，而現時市場預期明年下半年利率會自高位減息0.4厘的預期也過於樂觀。近日美匯指數跌至105後已有支持。一旦鮑威爾在議息後有較鷹派發言，或美國通脹、就業有利加息，或引發美元自現水平反彈至108點。

1個月拆息再創14年新高

除了受惠美元下跌，本港銀行臨近年結增加資金需求，推升港元拆息，1個月拆息昨日上升40點子（1厘等於100點子）至4.839厘，再創14年新高，較美息高0.72厘；1年拆息則升至5.69厘，較同期美息高0.139厘。

星展：美元未轉勢 港元或跌回弱方

李若凡續稱，本港銀行體系總結餘跌穿千億元，銀行預期明年美息繼續上升，收緊港元流動性，因此除應付年結需求外，銀行亦用高息取得其他時期的資金，帶動港元拆息全面上升，在套息交易利好港元下，帶動港匯上升，事實上類似情况也曾在2018年底發生。當本月中聯儲局再次加息，港元拆息因年結需求完結而回落，再度擴大港美息差，會使資金再次流出港元，帶動港匯重回弱方，本港銀行體系總結餘有機會再度縮減。

相關字詞﹕銀行體系總結餘 李若凡 美元 港元拆息 鮑威爾 港匯 人民幣 加息 聯儲局

上 / 下一篇新聞

大行唱好A股 高盛料再升16%
大行唱好A股 高盛料再升16%
港股高開低收 19000關得而復失
港股高開低收 19000關得而復失
港10月零售升3.9% 業界料聖誕新春淡靜
港10月零售升3.9% 業界料聖誕新春淡靜
陳茂波：吸企業搶人才反應正面
陳茂波：吸企業搶人才反應正面
內地財新PMI勝預期 上月回升見49.4
內地財新PMI勝預期 上月回升見49.4
海昌入MSCI指數 股價即插54% 傳大股東售股 昨晚發公告指「假新聞」
海昌入MSCI指數 股價即插54% 傳大股東售股 昨晚發公告指「假新聞」
濠賭收上月跌逾55%超市場預期
濠賭收上月跌逾55%超市場預期
7新股同步招股 濠暻科技逾7倍認購
7新股同步招股 濠暻科技逾7倍認購
理想蔚來上月交付量創新高 小鵬跌63％
理想蔚來上月交付量創新高 小鵬跌63％
瑞房伙國企26億購滬楊浦區地皮
瑞房伙國企26億購滬楊浦區地皮
證監會3方針助港建綠色金融中心
證監會3方針助港建綠色金融中心
美核心PCE按月僅升0.2% 反映通脹降溫 美匯指數跌穿105
美核心PCE按月僅升0.2% 反映通脹降溫 美匯指數跌穿105
歐日韓台上月製造業收縮
歐日韓台上月製造業收縮
FTX「薯條哥」稱身家僅剩78萬
FTX「薯條哥」稱身家僅剩78萬
張兆聰：大巿衝高回吐 博優質悶股太古破頂
張兆聰：大巿衝高回吐 博優質悶股太古破頂
施羅德調查：42%港投資者增儲蓄減消費
施羅德調查：42%港投資者增儲蓄減消費
葉創成：95元買入孳息4.7厘 續增持政府綠債
葉創成：95元買入孳息4.7厘 續增持政府綠債
技術取勝：中升料40至44元上落
技術取勝：中升料40至44元上落
盧駿匡：長期跌浪轉升浪 做淡乃逆勢而行
盧駿匡：長期跌浪轉升浪 做淡乃逆勢而行
劉思明：科網股發力 阿里百度領漲看高一線
劉思明：科網股發力 阿里百度領漲看高一線
周顯：虛幣交易平台如賭場
周顯：虛幣交易平台如賭場
譚新強：中國漸走出疫情陰霾 喜見社會陸續重開
譚新強：中國漸走出疫情陰霾 喜見社會陸續重開
湯文亮：伊朗浪費機會 無緣擊敗美國
湯文亮：伊朗浪費機會 無緣擊敗美國
移民客力撐 澳洲樓市調整料輕微
移民客力撐 澳洲樓市調整料輕微
外地人買樓須先獲FIRB批准
外地人買樓須先獲FIRB批准
上月樓宇買賣登記3730宗 4年新低 持牌代理9個月減逾千人 15個月最少
上月樓宇買賣登記3730宗 4年新低 持牌代理9個月減逾千人 15個月最少
太古城11月成交升九成 呎價6年新低
太古城11月成交升九成 呎價6年新低
澐澋本月開齋 3房連車位2980萬沽
澐澋本月開齋 3房連車位2980萬沽
青建國際2.6億統一醫局街舊樓
青建國際2.6億統一醫局街舊樓
羅守輝放售駱克道巨舖 意向價4億
羅守輝放售駱克道巨舖 意向價4億
太古「白色聖誕市集」收益做慈善
太古「白色聖誕市集」收益做慈善