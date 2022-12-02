亞幣全線彈 港匯破7.78創13個月高 鮑威爾放鴿 料儲局本月放慢加息步伐

明報記者 歐陽偉昉

據芝商所FedWatch工具顯示，昨日市場預期聯儲局在月中加息0.5厘的機會率高達八成（見圖），較周二（29日）時高15個百分點，美國10年期債息亦降0.36厘至3.593厘，見兩個月新低。美元下跌帶動亞幣及非美貨幣全線反彈，日圓昨日升1.26%、英鎊升0.67%、韓圜更升近1.5%。中國多地政府近日放寬防疫限制，早前受經濟前景拖累的人民幣昨亦微升0.02%，截至昨晚8時報7.0859，見一周高位。

日圓韓圜昨大升逾1%

美國在早前公布10月通脹降至8%以下，加上多名聯儲局官員表態支持放緩加息幅度，帶動美匯指數跌穿110水平，現時較9月底的114點高位已累跌7.55%，但較年初仍上升10.2%。

雖然近期美元轉弱，不過星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡認為，美元並未轉勢向下，美元今年大幅上升後，資金在年底平美元好倉獲利。她指市場聚焦鮑威爾放慢加息言論借機獲利，但鮑威爾亦提及會將利率保持在緊縮水平，並未如市場反映般鴿派，而現時市場預期明年下半年利率會自高位減息0.4厘的預期也過於樂觀。近日美匯指數跌至105後已有支持。一旦鮑威爾在議息後有較鷹派發言，或美國通脹、就業有利加息，或引發美元自現水平反彈至108點。

1個月拆息再創14年新高

除了受惠美元下跌，本港銀行臨近年結增加資金需求，推升港元拆息，1個月拆息昨日上升40點子（1厘等於100點子）至4.839厘，再創14年新高，較美息高0.72厘；1年拆息則升至5.69厘，較同期美息高0.139厘。

星展：美元未轉勢 港元或跌回弱方

李若凡續稱，本港銀行體系總結餘跌穿千億元，銀行預期明年美息繼續上升，收緊港元流動性，因此除應付年結需求外，銀行亦用高息取得其他時期的資金，帶動港元拆息全面上升，在套息交易利好港元下，帶動港匯上升，事實上類似情况也曾在2018年底發生。當本月中聯儲局再次加息，港元拆息因年結需求完結而回落，再度擴大港美息差，會使資金再次流出港元，帶動港匯重回弱方，本港銀行體系總結餘有機會再度縮減。