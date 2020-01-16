葉創成：中金公司張文朗：內地明年GDP料增5.2%利房產投資

張文朗早前在出席「中金公司2023年度宏觀經濟及市場展望線上媒體分享會」上表示，今年內地經濟增長低於市場預期，主要原因是疫情影響持續，帶來的衝擊比較大；不過，今年內地政府政策支持力度亦很大，尤其是財政政策的刺激力度屬近年來最高，即使這不能完全抵消疫情的影響，亦令今年GDP增長保持在合理區間。展望2023年，他認為內地經濟將回暖，主要是宏觀政策繼續發力，在三頭馬車中，投資及消費料進一步復蘇，出口亦可保持正增長，假如疫情影響逐步減弱，經濟更將加快復蘇，預料風險資產有望表現出色。

內地GDP今年料按年增長3%左右，低於市場於年初的預期，張文朗認為，除了疫情影響財政政策的刺激效力外，內地經濟其實亦正處於結構調整、進行大型動能轉換，新經濟及創新的重要性愈來愈高。在政策性金融領域，2020年疫情首次爆發以來，房地產在新增貸款中的佔比過去兩年半一直下降，今年6月更跌至10%左右，作為比較，基建、製造、普惠及綠色等新經濟領域的新增貸款佔比期內由約35%上升至約65%，他形容：「在中國經濟轉型的過程之中，新經濟其實是在加速發展的。」

新經濟投資增長快 惟仍低於地產

張文朗分析，內地綠色經濟及數字經濟可以被視為新經濟的代表，兩者今年投資額估計分別為2.6萬及10.3萬億元人民幣，按年分別增長23.8%及14.4%，增長頗快，惟對比舊經濟領域中的傳統基建投資及地產產業鏈今年投資額分別為10.9萬億元及12.6萬億元人民幣，仍然屬偏低水平，而這情况在未來5年料會逐步改善（見表），故他認為：「內地經濟動能要轉換，綠色經濟及數字經濟等新經濟要加快發展，這也說明我們的高質量發展已經起航，這是很好的一個現象，但有一點我們需要注要的是，雖然新經濟在加速發展，但目前它的成熟程度對比傳統經濟還是略低一些。」

居民存款增 疫情倘受控利消費

根據張文朗的預測，內地數字經濟（當中包括大數據中心、人工智能、第五代流動電話（5G）機站及工業互聯網）未來5年投資規模高達77.9萬億元人民幣，超越傳統基建投資（67.9萬億元人民幣）及地產產業鏈投資（65.5萬億元人民幣），躍居至各行業之首，他表示：「我們在日常生活中也可以感受到新經濟的蓬勃發展，新舊經濟增長動能的轉換，在今年是尤其明顯。」

展望明年，張文朗估計內地宏觀政策會繼續發力，貨幣政策會維持偏鬆的態勢，財政政策會繼續加大力度，製造業固定資產投資按年增長或會加快，基建固定資產投資可望保持8%至10%增長，房地產固定資產投資降幅可望收窄，甚至有可能由跌轉升。

至於內地消費市場表現，張文朗提到，今年與2020年疫情爆發期間相似，在財政政策支持下，居民存款增長強勁，惟由於疫情帶來影響，期內消費支出變化不大（見圖2）；去年疫情受控後，內地被壓抑的消費需求爆發，消費支出增長理想。

參考上述經驗，他估計若內地明年疫情帶來的影響下降，消費支出料同樣增長可期：「今年內地財政政策擴張力度比較大，明年料會更大，這樣的話，會惠及更多人群，隨着居民存款上升，有利於經濟健康發展，尤其是有利未來消費的復蘇」。他續說，內地宏觀政策明年亦會繼續發力，改善居民的收入與就業，此舉對消費亦屬正面。

內地出口競爭力升 搶全球市佔率

出口方面，雖然明年海外經濟增長料放緩，但張文朗預測，內地明年仍可錄得出口按年增長，原因是內地出口競爭力持續提升，目前佔全球出口市場份額已高於2020年疫情爆發前，而且海外通脹料不會快速下降，有利於以美元計價的內地出口，「出口還有一些比較利好的因素，我們預期明年出口按年增速不會跌入負區間」。

綜合上述分析，張文朗預測，內地明年GDP按年增長5.2%，而CPI及PPI分別按年上升2.2%及0.6%，在經濟增長加快而通脹維持溫和的情况下，利好風險資產。他續說，假如疫情的影響持續下降，內地居民今年以來積聚的存款便可大幅轉換為需求，經濟內生動能可能會加速復蘇，屆時經濟活動或會加速，房地產等固定資產投資或會改善得更多更快，消費亦會復蘇得更好，風險資產的表現會更加出色。

二十大報告重創新 料更多政策出台

國家主席習近平在10月發表二十大報告時指出：「必須堅持科技是第一生產力、人才是第一資源、創新是第一動力，深入實施科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略，開闢發展新領域新賽道，不斷塑造發展新動能新優勢」，又提到要「加快實施創新驅動發展戰略，加快實現高水平科技自立自強。」

張文朗分析，二十大報告已把創新提升到更重要的地位，估計政府將會有更多利好政策出台，提升競爭力、增長可持續性及進一步提振市場的信心。

明報記者 葉創成

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