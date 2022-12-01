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經濟
2022年12月1日星期四
劉思明 技術取勝
投資策略
外匯基金3季蝕2655億 歷來最差 金管局：股債匯罕有全損手 無險可避
余偉文反擊淡友 重申無意改變聯匯
金管局:暫無意調整逆周期措施
港拆息全面高於美息 港匯曾突破7.8
萬方：家族辦公室投資虛擬資產增 近期虛幣波動未影響興趣
中國11月PMI跌至48 遜預期
港鐵小蠔灣1期招意向 涉1400伙 可建逾130萬呎樓面 項目連補價最高估值66億
萬科香港1.4億統一牛頭角舊樓
華懋：瑜一待各期全批預售才推
將軍澳11月二手成交增三成 錄242宗創7個月新高
KOKO HILLS上月8宗租賃 3房月租2.9萬
恒指全月漲26% 24年最勁 MSCI換馬 成交衝2220億
匯控自4月起英關114分行 裁百員工
3中小內房獲授信 福星世茂非公開發股融資
港上季新造保單保費跌28% 匯豐保險料通關後內地客回流
馬雲傳在日生活半年 定期往返美國以色列
證監：冀修法利房託併購
領展王國龍：注重投資組合增長
瑞聲反控舜宇等5企侵權
華邀阿里騰訊設計晶片 避制裁 冀減對英ARM依賴 ASML：遭美施壓
500中資改赴星洲註冊 免受西方加強審查影響
美上季GDP修訂升2.9% PCE物價漲4.6%高預期
張兆聰：汽車股起動 零跑或拉升
技術取勝：聯通回調料4.2元有支持
劉思明：炒中資金融能源勝放寬抗疫概念股
周顯：科技園濫租 把關不力
湯文亮：物業是投資者的錢罌
葉創成：中金公司張文朗：內地明年GDP料增5.2%利房產投資
技術取勝：聯通回調料4.2元有支持
【明報專訊】周黑鴨守穩4.5元或上破（圖）
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