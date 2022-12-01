3中小內房獲授信 福星世茂非公開發股融資

上海港城寶龍復地獲200億授信額

據指上述授信額度，用途包括但不限於房地產開發貸款、租賃住房貸款、保障性住房開發貸款、城市更新改造貸款、新城建設貸款、房地產併購貸款、住房按揭貸款、債券承銷與投資等業務品種。

在官方發出「第三支箭」後，部分內房或涉房企業即時行動，深交所上市的福星股份（深：000926）公布，「為積極響應相關政策，滿足公司業務發展需要，進一步優化資本結構」等，擬向不超過35名特定投資者非公開發行股票，募集資金擬用於公司房地產項目開發。

世茂股份：募資保交樓保民生

至於世茂系的世茂股份（滬：600823）亦公布，擬向不超過35名特定投資者非公開發行股票，募集資金擬用於公司「保交樓、保民生」相關的房地產項目開發、償還部分公開市場債務本息，以及符合上市公司再融資政策要求的補充流動資金等。而涉房企業北新路橋（深：002307）亦公布，擬向不超過35名特定投資者非公開發行股票，募集資金擬用於公司項目建設和日常經營。

在政策支持下，內房部分境內債亦大幅反彈。金科地產旗下的「20金科03」、「21金科01」及「21金科03」分別大升72.28%、13.8%及11.95%；碧桂園（2007）旗下「21碧地03」升29.49%；寶龍旗下的「20寶龍04」升23.58%；世茂（0813）旗下「20世茂G1」、「20世茂02」及「20世茂04」分別升35.8%、23.37%及20%。

不過，旭輝（0884）旗下「20旭輝02」、「21旭輝03」、「21旭輝01」、「20旭輝01」4隻債券分別跌12.5%、11.18%、10.39%及7.27%。