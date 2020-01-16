恒指全月漲26% 24年最勁 MSCI換馬 成交衝2220億

明報記者 蕭嘉聰

以11月全月計，國指累升29%，創近19年以來最大升幅；科指大升33%，是有紀錄以來最大升幅。73隻藍籌股全線向上，表現首三名皆是內房股，首兩位碧桂園（2007）、碧服（6098）全月分別升1.98倍及1.79倍，龍湖（0960）全月升1.35倍排行第三名（見圖）。國指及科指成分股同樣全升，國指升幅首三名與恒指一致，科指就以阿里健康（0241）表現最佳，累升92.5%；其次為嗶哩嗶哩（9626）及快手（1024），分別升86.8%及75.1%。

碧桂園碧服全月升1.98倍及1.79倍

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基指出，目前大市明顯對內地疫情及放寬限制措施更加敏感，市場繼續憧憬內地政府改善防控措施，大市氣氛轉好。他續稱，雖然港股上月累計升26%，惟現時仍有部分投資者未主動入市，加上港股估值偏低，如預期明年表現有所好轉，投資者會在本月起建倉部署反彈，故相信今個月尚有上升空間，主要視乎疫情走勢發展。

昨日升市加上MSCI換馬，成交衝上2220億元，創今年5月底以來新高，北水亦轉勢錄得淨流入，合計淨流入27.69億元。個股方面，內需、消費股大升，海底撈（6862）升15.46%，收報19.12元，是升幅最大的藍籌；波司登（3998）收升7.56%至3.84元；內地三大航空股均升逾4%（見表）。

林樵基認為，內地消費相關股份過去跌幅頗深，即使近日獲資金追入仍未完全收復失地，部分股份年初至今的表現繼續「見紅」，預計隨着內地更精準細分封控，對大型內需股有正面影響，加上放寬措施後，消費者將在線上線下購物，相信更可帶動非必需品需求。

恒指昨收市升392點或2.16%，報18,597點；國指升137點或2.21%，報6374點；恒生科技指數收報3798點，升2.77%或102點。