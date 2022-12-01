萬科香港1.4億統一牛頭角舊樓

連毗鄰舊樓料建近9萬呎樓面

上述地盤面積約2787方呎，現為一幢樓高6層商住舊樓，地下設有4個商舖，主要食肆或汽車維修為主，樓上則設有約30個住宅單位，該廈樓齡約51年。物業鄰近觀塘道，與港鐵牛頭角站僅約5分鐘步程，現座落位置現規劃為「住宅（甲類）6」的用途，若以重建地積比9倍重建發展，可建總樓面約2.5萬方呎。

翻查資料，萬科香港預計將連同毗鄰定富街45至47號華發樓、49至51號安賢樓、53至63號定勝樓收購，3幢物業同為樓齡逾60年、樓高6層的商住物業，連同剛統一定富街71至79號舊樓，合併後地盤面積共約9800方呎，料建樓面8.8萬方呎。資料顯示，萬科香港近年較熱衷透過併購舊樓增加土儲，率先併購何文田自由道舊樓，現已發展為VAU Residence，另併購深水埗醫局街項目，其中首期連方I已上月開售。

此外，青建國際（1240）併購的深水埗醫局街163至169號（單號），將於今日進行拍賣，項目底價2.6億元。資料顯示，有關地盤面積為4329方呎，現坐落於「住宅（甲類）」用途，以重建最高地積比率9倍計，可建商住樓面約3.9萬方呎，即每方呎樓面地價約6,667元。