中國11月PMI跌至48 遜預期

【明報專訊】受新冠疫情拖累，內地11月製造業採購經理指數（PMI）降至48，低於市場預期的49，按月跌1.2個百分點，為連續兩個月低於50盛衰分界線 ，處於收縮區間（見圖）。指數亦是7個月最低，反映製造業下行壓力加大，企業生產經營活動總體繼續放緩。信誠證券聯席董事張智威表示，製造業指數下滑顯示內地工廠錯失今年聖誕出口訂單，昨日廣州宣布解封為製造業帶來利好消息，料12月逐步復工復產，準備春節訂單。
分析：料明年首季始回升
服務業調查中心高級統計師趙慶河稱，11月製造業景氣水平總體回落，五大分類指數均處收縮區。生產指數報47.8，按月跌1.8點，顯示生產活動繼續放緩；新訂單指數報46.4，按月跌1.7點，反映市場需求持續回落；原材料庫存指數報46.7，按月跌1個百分點，反映製造業主要原材料庫存量減少；供應商配送時間指數46.7，按月跌0.4點，顯示製造業原材料供應商交貨時間放緩。
張智威表示，廣州昨日宣布放寬防控措施，落實優化防疫，另外荔灣、番禺等多區解除臨時管控區，有關政策增強製造業的接單信心，料12月PMI表現會較11月好轉，但未能挽救整體第四季表現，第四季PMI止跌，生產活動將在明年第一季回升。惟他直言，不要期望有「Ｖ形反彈」，僅輕微改善，整體工業生產仍然疲弱。
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