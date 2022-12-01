萬方：家族辦公室投資虛擬資產增 近期虛幣波動未影響興趣

籲家族宜盡早設立憲章規範

關志敏表示，在今次調查的382個家族辦公室中，有76間來自亞太區。亞太區的家族辦公室去年參與投資私募基金的比例已見上升，最新調查顯示，私募基金連同房地產投資佔在管資產（AUM）的比例達34%，較過往少於10%為多。他說，過去一年環境轉差，亞太區家族辦公室透過投入包括私募基金等新項目去積極分散風險佔比，由2021年的34%，提高至46%。受訪者中，有84%亞太區業界會加大投資私募基金。他認為，這與私募基金在2021年的總回報，相比股債跑贏頗有關係。

亞太區同業對私募基金感興趣

隨着家族下一代登場，關志敏指出，有75%受訪者新一代，對私募基金投資表示有興趣。亞洲連同大中華地區未來10年約有17萬億美元財富要傳承至下一代而言，這對家族辦公室業界尤有意義。他還說，新一代亦對投資虛擬資產及ESG項目感興趣，當中亞太區家族辦公室已見將1%在管資產（AUM）分散投資到虛擬資產，受訪的亞太區業界中有59%已參與投資虛擬資產，未見受到近期虛幣市場波動影響，並謂繼續持有。

由於預見家族上一代與第二、三、四代的識見、思維及成員之間均有分歧，關志敏稱：「在巨額財富傳承到下一代時，難免產生風險，因此他認為有需要設定家族憲章規範。」儘管家族辦公室一般來說營運成本，隨着日益專業化，按年計由過往每年1000萬美元，增至2021/22年度的1140萬美元，但是以他所見，亞太區的家族辦公室在處理傳承及過渡方面，會較前願意朝向專業化發展及投資。