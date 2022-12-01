金管局:暫無意調整逆周期措施

金管局昨日公布，截至10月底的按揭貸款拖欠比率維持於0.04%。本港截至第三季的負資產宗數有533宗，按季大增9倍，有議員關注會否引起銀行風險，余偉文表示，樓價下跌自然會增加負資產宗數，但整體按揭拖欠比率沒有大幅上升，多年來金管局實施宏觀審慎措施提升借貸人還款能力要求，目前加息後還款能力仍然相當強。

余偉文又稱，負資產個案多來自銀行職員優惠貸款和九成按揭貸款，銀行要求九成按揭借款人需有穩定工作、較強還款能力，並需要用作自住，不還款風險較低，而銀行佔這些貸款風險敞口亦只有六成至七成。

10月H按比例大幅回落至84％

截至6月底，本港銀行特定分類貸款比率為1.1%，按季升0.12個百分點。金管局副總裁阮國恒指第三季初步數據顯示仍會輕微上升，主要因為近期內地房地產企業債務違約，銀行需將相關貸款降級，已預期近期相關數字有上升壓力。不過他指撇除抵押品，銀行對特定分類貸款的撥備覆蓋率達80% ，計及抵押品則有130%，反映撥備足夠，而且沒有集中在個別銀行。

另金管局公布，今年10月貸款總額下跌1.2%，由年初截至10月底計則下跌1.9%。按揭貸款方面，港元拆息（Hibor）持續抽升，新批按揭選用H按比例顯著回落至84.1%，較上月下跌12.3個百分點，而P按則上升至9.1%，較上月增7.8個百分點。