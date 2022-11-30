經濟

香港地產

海富中心低層易手 5年實蝕四成半

【明報專訊】受疫情及經濟因素影響，近年核心區甲級商廈身價大跌，有業主大幅蝕讓離場。市場消息稱，金鐘海富中心2座一個單位，新近以約2000萬元售出，原業主持貨約5年多，連使費料實蝕逾1400萬元或約45%。

面積1058方呎 約2000萬沽

據悉，上述物業為海富中心2座低層08室，面積1058方呎，最新以約2000萬元售出，呎價約18,904元。資料顯示，原業主為中証集團有限公司，2007年3088萬元購入後作自用，持貨約5年多，帳面蝕約1088萬元或35%，若連使費計料實蝕逾1400萬元，蝕幅約45%。

信置標售大角嘴兩商場 市值3.8億

此外，新盤氣氛冷清，有發展商轉而推售非核心物業。第一太平戴維斯表示，信置（0083）及市建局持有的大角嘴奧柏．御峯及奧朗．御峯基座商場正推出招標，截標日期為明年2月13日，物業將以現狀連現有租約一併標售。據悉，兩項目合共市值約3.8億元。第一太平戴維斯投資部董事胡子申表示，兩項目面積合共超過5.86萬方呎，可一併或分開出售，其中奧柏．御峯商場樓面近4.7萬方呎，包含12個商用車位，而奧朗．御峯商場樓面則近1.2萬方呎。上述兩物業現有租戶包括健身中心、中式酒樓、餐廳及教育機構等，租金收入穩定。

湯君明9億放售寶田商場

另外，資深投資者湯君明正放售屯門寶田商場，意向價約9億元。中原（工商舖）寫字樓部高級分區營業董事周浩然表示，寶田商場位於屯門鳴琴路99號，樓高4層商場連62個露天泊車位，總樓面約89,437方呎，以現狀形式出售，意向價約9億元。周氏稱，商場租客以民生商戶為主，如便利店，診所及理髮店等，回報方面，現時每月租金約240萬元，但商場地面部分仍有多個舖位與租客洽商中，相信如果舖位悉數租出後，每月租金收入可逾300萬元。資料顯示，湯君明早於2016年近4.4億元向領展（0823）購入該商場，現放售價較6年前高逾1倍。

相關字詞﹕商場放售 湯君明 寶田商場 市建局 信置 奧朗．御峯 奧柏．御峯 蝕讓成交 商廈成交 海富中心

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