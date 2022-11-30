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經濟
2022年11月30日星期三
張兆聰 技術取勝
投資策略
匯控逾900億售加拿大業務 預期獲利445億 或一次過派息增回購
憧憬內地再寬防疫 恒指飈906點
融創盈警 2021年由盈利變顯著虧損
美銀：內地逐步放寬防疫 明年經濟料增5.5%
陽光保險今起招股 入場費3258元
賭企投資非博彩項目 美銀料金沙銀娛最多
大快活扣除補貼後純利挫46% 擬調整折扣策略 提高利潤率
旺旺中期純利跌近24%
嗶哩嗶哩上季淨虧損收窄 美股價大漲
取消鎳交易 LME辯護：免陷「死亡螺旋」
遠展擬售最多35億非核心資產
聯匯之父：港願忍受利率急升維持聯匯
虛幣借貸平台BlockFi申破產 向FTX等追討債務 料重組過程非常漫長
美「網購星期一」電商銷售額創新高 仍略遜預期
Tesla擬省生產成本 重新設計Model 3
張兆聰：巿場炒落後 留意券商資管公司
徐風：加密幣完成終極去槓桿可東山再起
王宗豪：A股PE低 明年告別冬天
技術取勝：中船防務料可升破8.8元
周顯：股神沽比亞迪太慢？
湯文亮：日本隊執拾更衣室 沒新聞價值
天水圍未補價居屋本月交投飈2倍 屏欣苑4年升值九成 業界：白居二短期撐起樓市
十大屋苑本月逾150宗 太古城佔26宗彈六成
禮頓山4房戶 連車位9500萬沽
海富中心低層易手 5年實蝕四成半
LARCHWOOD加推20伙 削優惠變相加價 個別定價貴17%
TWENTY PEAK ROAD BY V洋溢典雅風
花園羅漢松價值不菲
瑞士盈豐資產管理：息口料見頂 股債延升浪
中國可免於衰退
技術取勝：中船防務料可升破8.8元
【明報專訊】丘鈦科技宜守50天線（圖）
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