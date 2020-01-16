取消鎳交易 LME辯護：免陷「死亡螺旋」

倘照追按金

最少7會員結算會員破產

據LME提交的法庭文件顯示，若當日未有取消交易，期鎳價格於3月8日一日內上漲2.3倍，持期鎳淡倉的市場人士將要填補197.5億美元的追加保證金，為3月4日前最高紀錄的10倍水平，至少有7個結算會員可能會違約，在金屬市場造成系統性崩潰。

文件亦透露，鎳價格於前一日（3月7日）已翻了一倍，3個結算會員錯過了初始保證金通知，令金額增加70億美元，而當時LME仍認為市場有序。

市場認為，鎳價格大漲是由於俄烏戰爭等地緣政治及宏觀經濟原因，亦有指全球最大的不銹鋼生產商青山控股持有大量期鎳淡倉。今年3月在鎳期貨市場大挾倉時，LME決定暫停並取消數以十億美元計的鎳期貨交易，對冲基金Elliott Management及造市商Jane Street在英國入稟司法覆核，指控交易所越權取消交易，認為此舉是「非法的」，向LME索償4.7億美元。