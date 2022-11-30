經濟

旺旺中期純利跌近24%

【明報記者】中國旺旺（0151）公布，截至今年9月底止中期純利錄得15.96億元（人民幣，下同），按年跌23.6%，每股基本盈利13.41分，派中期息1.14美仙。集團指出，內地自4月爆發疫情等不利因素影響供應鏈正常作業，同時抑制門店、餐飲等渠道消費，下半財年將提早展開農曆新年的推廣，加大促銷贈品投入，以帶動農曆新年旺季業績的增長。

毛利率按年跌4個百分點

集團昨午公布業績，收市股價升0.58%至5.17港元。旺旺上半財年毛利錄得46.38億元，按年跌12.9%，毛利率按年跌4個百分點至42.8%。集團指出，毛利大跌受累於部分大宗原材料，例如全脂奶粉、棕櫚油價格按年分別上升20%及40%，另包裝材料及能源價格亦見上升，未來將致力改善生產及供應鏈管理，亦會不斷檢視及提高產品盈利能力，推出特色新品以提升盈利水平。

旺旺期內收入按年下跌4.8%至108.33億元，當中米果類受惠於海外市場銷售恢復增長，收入按年升5.1%至19.72億元，米果主品牌銷售按年升4.4%；休閒食品類收入亦升7.1%至30.79億元。集團指出，米果類將於下半財年迎來農曆新年銷售旺季，進一步擴大禮包產品種類及售賣渠道，且推出線上專賣新品。

多地疫情封控 飲料類收入跌

另外，乳品及飲料類期內收入按年下跌13.2%至56.930億元，其中旺仔牛奶收入按年下跌13.9%。集團表示，乳品及飲料類收入下跌主要因內地多地疫情封控影響供應鏈以及消費動力放緩，面向消費者的渠道亦深受疫情影響，將積極拓展內容電商、社區團購等新型電商，加強節日推廣活動帶動發展。

集團表示，由於海外供應鏈持續改善，上半財年海外業務收入按年達至雙位數增長，美洲、亞太區、東南亞等地區已恢復增長。此外，越南工廠已在期內正式投產，將充分發揮成本及地理優勢，初步成為海外業務的主要生產基地。

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