大快活扣除補貼後純利挫46% 擬調整折扣策略 提高利潤率

明報記者 蕭嘉聰

大快活昨午公布業績，收市升1.2%至10.28元。集團收入跌0.3%至14.95億元，期內毛利率下跌1.3個百分點至9.2%。大快活表示，雖然首財季第五波疫情對香港的衝擊日趨平穩，但市况依然艱難。隨着香港政府放寬限制措施，加上公眾回復信心，公司表現才穩步回升，截至9月底大快活銷售額已接近去年同期的水平，但與去年同期疫情穩定時相比，現時復蘇過程較為緩慢。

公司指出，疫情初期積極發展外賣銷售，業務持續蓬勃發展，將會重新評估外賣產品的包裝程度，並開創更多方式減少包裝及減省成本。同時，大快活將調整折扣策略，折扣優惠只限於可推動銷售的地區，有助提高利潤率。

期內收入毛利率均下跌

大快活又稱，疫情高峰期間的晚市堂食用餐限制對晚市影響很深，公司亦積極推行不同的措施及推廣以提升人流，相信在當前經濟放緩令不少消費者有意消費降級的情况下，改善後的晚市營業時段具有龐大發展潛力。香港店舖數量期內保持穩定，而特色餐廳則受嚴重打擊，料需時才能全面恢復增長。截至今年9月底止，大快活於香港共有160間店舖，包括148間快餐店及12間特色餐廳，按年淨增加5間店舖；另於內地經營22間店舖。

指消費降級將具龐大潛力

公司指出，廣東省防疫措施對業務構成影響，封城措施迫使店舖關閉拖累售下跌，將維持審慎的擴張計劃。不過，大快活強調內地業務整體表現逐漸步入正軌，將開設更多店舖。加上內地大快活面積較細，且提供多種外賣選擇，因此解除封城時業務有望迅速復蘇。

多隻餐飲股近日陸續公布業績，大家樂（0341）中期多賺34%，扣除政府疫情資助後實際倒退16.5%；不過，大快活業績在計及資助後仍明顯受壓，大快活強調，期末狀况仍然穩健，顯示集團正處於全面復蘇的軌道。