經濟

融創盈警 2021年由盈利變顯著虧損

【明報專訊】雖然圍繞內房的利好消息陸續有來，但是停牌逾8個月的內房股融創中國（1918）昨日則發出盈警，指受到疫情拖累導致2021年度全年要作進一步減值及撥備，因此預料該年度由盈轉虧。另外，新加坡GIC（新加坡政府投資公司）在今個月內再申報減持內房公司萬科（2202）。對於中國證監會容許內房公司進行股本融資舉動，花旗認為，此舉似有利在A股市場上市的內房股。

融創兩度延遲公布業績，最新將於12月8日開董事會跟進，並發盈警預告損益狀况惡化，原本在3月下旬發公告指出，料2021年度股東應佔溢利及核心淨利潤會按年跌約85%及50%，最新分別預期按年錄顯著虧損，換言之由盈轉虧。該集團解釋這與今年3月後，疫情反覆爆發，房產銷售市場快速下行，致要就發展中物業及持作出售的竣工物業進一步減值撥備，另要對應收帳及對外擔保預期信貸虧損進一步撥備，以及就文旅城建設及運營業務板塊的商譽及相關長期資產作減值撥備有關。

星GIC申報再減持萬科

另新加坡GIC申報，在11月24日在市場內以每股平均價13.5581元減持萬科H股530.24萬股，套現7189萬元，在萬科H股持股由8.08%降至7.8%。這是GIC在今個月14日申報減持497.11萬股套現6925.7萬元後，持股減少0.25個百分點至8.95%後，另一次跨越百分點減持，兩次減持申報共套現1.41億元。撇除兩次申報外，連同期間減持股份，實際減持萬科H股1.41個百分點。

此外，花旗發報告指出，內地容許合資格內房股涉足股本市場融資，可視為另一正面舉動，有助吸納新的策略投資者，新政策偏向有利在A股上市的內房股如保利發展、金地、招商蛇口、新城控股，以及在港深兩地上市的萬科。

相關字詞﹕花旗 融創中國

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