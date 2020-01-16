匯控逾900億售加拿大業務 預期獲利445億 或一次過派息增回購

交易公布後，匯控倫敦股價升逾4%，截至昨晚9時，匯控在倫敦折合報47.98港元，較港股收市價高3.74%。

匯控倫敦股價升逾4%

匯控加拿大業務在2021年錄得5.7億美元除稅後利潤，佔集團整體3.88%，為加拿大第七大銀行，擁有130間分行和78萬個零售及工商客戶。匯控表示，出售加拿大業務，是在考慮該行在加拿大市場份額相對較低、集團對擴展該行業務的投資能力，以及於其他市場發展機會後，認為出售業務對匯控和加拿大匯豐而言，是最佳策略。

匯控行政總裁祈耀年表示，出售該業務可帶來重大價值提升，完成交易將釋放額外資本，供投資於其核心業務，以及回饋股東。他在10月業績會時稱，加拿大業務國際連繫較少，與全球供應鏈關聯度不高，主要服務對象為當地客戶，對加拿大本地銀行擴展自身網絡可能更具吸引力，他上任兩年後不時有加國同業對收購表達興趣。

祈耀年：釋放資本 投資核心業務

交易包括以135億加元出售加拿大業務全數普通股股權；11億加元出售優先股和10億加元出售未償還的後償債務。匯控預計出售將帶來約57億美元除稅前利潤，包括回收大約6億美元貨幣換算儲備虧損，大部分估計會於交易完成時確認，暫預計為2023年底。完成出售後，匯控對2023年起平均有形股本回報至少達到12%目標，將維持不變。

因為監管變動和確認出售法國零售業務，截至第三季末匯控普通股權一級資本比率13.4%，低於該行14%至14.5%的中期目標，影響該行今年4月完成去年宣布的20億美元回購後，今年只能再回購10億美元。出售加拿大業務可提升普通股權一級資本比率1.3個百分點，該行表示將積極考慮有增長的投資機會，並通過派發一次過股息或額外回購股份，將交易創造的額外資本適量向股東分派，現時估計將於2024年初以後進行。

近年匯控積極削減利潤較低的歐美業務，在2020年初訂立今年底前削減1000億美元風險加權資產的目標。今次出售加拿大業務，將有助集團再削減風險加權資產310億美元。