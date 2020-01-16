FTX爆煲累星洲散戶 李顯龍面臨國會質詢

何晶：投資管理不善公司是恥辱

何晶指出，即使以貝萊德（美：BLK）、軟銀（日：9984）或紅杉資本也投資了FTX作辯解， 也不能減輕所受的損失。她說，FTX並非市場波動的問題，「我們需清晰了解害怕錯失機會（FOMO, Fear of Missing Out）的風險」。

何晶去年10月卸下淡馬錫行政總裁職位，而淡馬錫是在去年10月至今年1月期間，向FTX進行投資。根據CoinGecko的數據，新加坡在FTX爆煲事件所受的影響，是全球第二大，僅次於韓國。新加坡用戶在FTX全球流量佔5%，每月不重複的用戶數量平均達24.17萬。

此外，全球首富馬斯克入主Twitter一個月之際發帖，披露新註冊用戶數量及用戶活躍時間均創新高。根據馬斯克發布的統計圖，在截至11月16日的一周內，每天新註冊用戶數量平均超過200萬，較去年同期增長66%。在截至11月15日的一周內，用戶平均每日活躍時間接近80億分鐘，較去年同期增長30%。馬斯克估計，到2024年，每月活躍用戶可達10億。馬斯克又披露其「Twitter 2.0：包羅萬象的軟件」願景，包括加入長篇文章、影片、私信點對點加密等功能，現已重新招聘人手。

（綜合報道）

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