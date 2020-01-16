FTX爆煲累星洲散戶 李顯龍面臨國會質詢

【明報專訊】新加坡總理李顯龍與副總理黃循財，本周將面臨國會質詢，問題將涉及虛幣交易平台FTX申請破產保護對新加坡散戶造成的損失，以及新加坡政府投資機構淡馬錫（Temasek）對FTX的盡職審查是否存在缺失等。淡馬錫已將對FTX投資的2.75億美元（約21.45億港元）全數撇賬。李顯龍太太、淡馬錫前行政總裁何晶在Facebook發帖稱，投資於「一家管理不善、缺乏成熟監管的公司而蒙受損失，是我們的恥辱」。
何晶：投資管理不善公司是恥辱
何晶指出，即使以貝萊德（美：BLK）、軟銀（日：9984）或紅杉資本也投資了FTX作辯解， 也不能減輕所受的損失。她說，FTX並非市場波動的問題，「我們需清晰了解害怕錯失機會（FOMO, Fear of Missing Out）的風險」。
何晶去年10月卸下淡馬錫行政總裁職位，而淡馬錫是在去年10月至今年1月期間，向FTX進行投資。根據CoinGecko的數據，新加坡在FTX爆煲事件所受的影響，是全球第二大，僅次於韓國。新加坡用戶在FTX全球流量佔5%，每月不重複的用戶數量平均達24.17萬。
此外，全球首富馬斯克入主Twitter一個月之際發帖，披露新註冊用戶數量及用戶活躍時間均創新高。根據馬斯克發布的統計圖，在截至11月16日的一周內，每天新註冊用戶數量平均超過200萬，較去年同期增長66%。在截至11月15日的一周內，用戶平均每日活躍時間接近80億分鐘，較去年同期增長30%。馬斯克估計，到2024年，每月活躍用戶可達10億。馬斯克又披露其「Twitter 2.0：包羅萬象的軟件」願景，包括加入長篇文章、影片、私信點對點加密等功能，現已重新招聘人手。