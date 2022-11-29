中國疫情升溫 油價曾跌3% 歐盟G7對俄油價上限未達共識

紐約期油曾跌穿每桶74美元，創去年12月以來新低。布蘭特期油曾跌至每桶80美元水平，是今年1月以來低位。兩者午夜前跌幅收窄，不過本月以來，油價已累計下跌超過一成。高盛則警告，美股尚未反映經濟衰退的風險。根據高盛的模型，未來12個月美國經濟增長放緩的可能性為39%，但風險資產的定價僅反映11%的增長放緩概率。美股3大指數早段下滑，道指跌逾百點。

10年期美債息跌至3.68厘

資金避險，美債價升息降，10年期國債孳息率跌至3.68厘。此外，虛幣借貸機構BlockFi在美國申請破產保護，債權人超過10萬名，負債及資產價值介乎10億至100億美元。比特幣價格昨晚跌2%，在1.6萬美元徘徊。市場關注周四凌晨聯儲局主席鮑威爾講話，加上周四晚公布的美國11月核心個人消費（PCE）物價指數，以及周五晚的11月非農數據，對美國經濟前景的啟示。

日產證券分析指出，中國疫情加劇，市場憂慮中國燃油需求轉弱，加上防疫措施引發上海抗議帶來的政治不確定性，促使油價下跌。此外，歐盟及G7尚未就俄羅斯油價上限達成共識，加上油組與盟友（OPEC+）將於歐盟禁運生效前夕（12月4日）商議新的原油產量配額，油市近期仍將面臨波動。

波蘭盼俄油上限訂30美元

對於塞浦路斯、希臘和馬耳他等擁有龐大海運業務的歐洲國家，倘俄羅斯石油貿易受阻，將會令其蒙受重大損失。這些國家希望油價上限不要訂得太低，並希望歐盟對其潛在業務損失給予賠償。波蘭則估計，俄羅斯的原油生產成本為每桶20美元，希望將上限設定為30美元，其建議獲立陶宛和愛沙尼亞支持。

當歐盟的禁運於下周一實施，G7對俄羅斯石油的價格上限也將同時生效，各方正爭取在禁運生效前達成協議。大宗商品價格評估機構Argus Media的數據指出，俄羅斯西部港口的原油價格，上周跌至每桶52美元左右。部分分析師認為，歐盟石油禁運生效的影響力，遠大於價格上限。歐盟此前每天向俄羅斯購約240萬桶原油，俄羅斯有可能因找不到新買家接貨而減產，繼而推高油價。

（綜合報道）

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