經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

湯文亮：大通脹將來臨 勿賣自住樓

【明報專訊】有老友問我，香港會不會出現通脹，他認為唔會，現在港幣咁強，入口貨品大幅降價，如果去日本、台灣等地方玩，簡直好似大爺，香港真係福地。

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