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經濟
2022年11月29日星期二
張兆聰 技術取勝
投資策略
中央再推五招救房企 准上市再融資 恢復併購重組 分析：增市場對行業信心
旭輝：債權人同意撤回清盤呈請
憂內地收緊防疫 港股曾挫740點 收市跌275點 17000點失而復得
高盛料利潤率改善 美團股價倒升2%
港10月進出口跌逾10% 遜預期
世界華文媒體上季賺134.7萬美元
大家樂撇除疫情資助 純利跌近17% 料明年業績始明顯改善 指加價在所難免
歐舒丹多賺3% 料全年銷售雙位數升
壹賬通：淨息差料收窄 仍處健康水平
港虛幣交易所AAX疑倒閉 傳合伙人捲款
中國疫情升溫 油價曾跌3% 歐盟G7對俄油價上限未達共識
FTX爆煲累星洲散戶 李顯龍面臨國會質詢
鴻海鄭州廠受阻 iPhone Pro產量或少600萬部
張兆聰：金價回勇 周大福短線可博反彈
徐風：賭牌原封不動 是愛還是責任
涂國彬：今輪通脹壓力真正原因
蔡明都：企業道德使命與可持續發展目標
何民傑：白居二須放寬 可增名額
陽光＋空氣製水 紓緩沙漠水荒
技術取勝：首鋼資源有望轉勢
周顯：劈價戰前 股神沽比亞迪
湯文亮：大通脹將來臨 勿賣自住樓
官方樓指首10月挫11% 勢差過海嘯 近5年新低 業界料全年跌15%
新港城得寶不足一年呎價跌逾兩成
龍濤花園複式7080萬沽 4年實蝕兩成
蔚藍東岸破兩個月冰封 兩房1187萬沽
鄧成波家族3.88億放售菁雋商場
技術取勝：首鋼資源有望轉勢
【明報專訊】港交所忌補回裂口（圖）
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