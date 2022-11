蔡明都：企業道德使命與可持續發展目標

【明報專訊】最近在LinkedIn看見一段短視頻,六位外籍人士一起唱着Elton John名曲《Sorry Seems To Be The Hardest Word》,然而標題卻是「40 under 40 (years in jail)」。視頻主角有些是較為人熟悉的年輕創業家,例如Elizabeth Holmes(Theranos)及 Sam Bankman Fried(FTX),另外兩位是 Caroline Ellison(Alameda Research)及Martin Shkreli(Turing Pharmaceuticals)。Elizabeth及Martin因為欺詐及證券違規而入獄,Caroline 因為與 Sam是情侶而把企業的資金私下借給FTX,令Alameda Research旗下100家企業破產。當環球大企業都侃侃而談ESG,但卻忽略了新興市場的企業管治,作為科創投資人又是社會企業先導者,我想藉此專欄闡釋企業道德與管治的箇中原理與關聯性。