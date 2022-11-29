旭輝：債權人同意撤回清盤呈請

設協調委員會 與債主溝通

旭輝昨天通告強調，公平公正地對待所有債權人的意願，並無向提出上述呈請的債權人支付對價，且未就也不會就該等融資安排提供任何特殊優待，以換取其同意撤回該呈請。債權人將採取適當措施盡快撤回該呈請，公司料撤回需時一至兩周，獲法院撤回後再刊公告。

旭輝又披露已進行多項措施跟進，包括立刻與該債權人溝通，並解釋公司已取得進展及採取多項措施以就其境外債務融資問題尋求全面解決方案，包括已成立協調委員會；與若干債券持有人及其選用的法律及財務顧問協調，以組成債券持有人小組，並協商適當的費用補償安排；以及委任獨立財務顧問。

雖然之前內地人行及銀保監等連出金援內房，但面對境外的大量債務到期未續或違約下，境外投資者顯然未獲保障。銀河聯昌中港房地產研究負責人鄭懷武指出，境外方面仍需依賴內房主動與投資者或債權人洽商及要求展期，個別機構或投資者的意願確是選擇到期還債，不予續期，這就要視乎內房如何與債權人溝通。

以往亦有銀行率先維權的情况，像打響「債王」中國恒大（3333）第一槍的廣發銀行旗下的無錫分行，要求凍結恒大兩子公司1.32億元財產，便激發其他債權人及銀行憂慮，造成漣漪效應，增加其他房企流動性風險。