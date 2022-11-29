中央再推五招救房企 准上市再融資 恢復併購重組 分析：增市場對行業信心

明報記者 方楚茵

由內房危機爆出以來，一些已出現風險或瀕臨違約的內房屢屢傳出獲國企或龍頭內房出手收購項目、資產包或股權，但一直只聞梯響。今次卻是首次由官方正式表明恢復涉房上市公司併購重組及配套融資。銀河聯昌中港房地產研究負責人鄭懷武認為，證監出的首三招較為重要，因是繼人行等部門從放寬信貸、債券後，再次由證監會以高層次角度去釋放支持行業信號及落實政策，政府是鼓勵房地產商藉股票融資，亦支持行業進行收購合併。

萬科新城控股有望受惠

鄭懷武表示，此前人行出台救地產「16招」後，6家國有大行已對十多家房企釋放授信總額近1.3萬億元人民幣，今次再表明允許上市房企發行股份或支付現金購買涉房資產，變相是鼓勵質優內房收購資質較差的房企的項目或資產，令以往一直停滯的項目併購再次獲支持，釋放出「有問題、出險的發展商都有些項目能落實」，令市場覺得「有問題的房企都會有生路」。

他相信在政策支持下，未來至少6至9個月內房都不需要擔心債主臨門，內房之間的股權或項目併購亦會重新有眉目，甚至部分如融創（1918）、世茂（0813）等已出現風險的房企重組的項目或集團層面的重組亦會有消息出爐。同時，以往H股內房需要批准才可以在A股發新股，現時直接恢復發行，是對行業的正面支持，惟受惠的股票數量不多，相信主要為萬科（2202）（深：000002）及新城系的新城控股（滬：601155）。

未來料續出招深化救市信號

至於有基金投資者認為，今次仍是「救生不救死」，當中允許H股上市公司重新在A股融資，令未出險的房企多一條融資生路。他認為政府不會「一招致勝」，而是不斷出招深化救市的信號，未來更不排除國家隊再落場參與救其他內房，最終在接連出招後，中國恒大（3333）等不排除亦有機會在年底前出爐重組方案。

恒大75億售深圳總部予安居建業

事實上，中國恒大原擬建成深圳總部的地皮剛以逾75億元人民幣售出，而買家安居建業投資由深圳市人才安居集團（40%）、深圳市特區建工集團（20%）、深業集團（20%）及萬科（20%）共同持股。據內媒報道，安居建業正是深圳市屬國有房地產紓困平台，正是用作化解爛尾項目，由安居建業介入處理事件，恒大預期出售將錄得虧損1.63億元人民幣。