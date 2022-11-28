經濟
睇樓速遞

香港地產

富豪．山峯群山環抱 景致怡人

【明報專訊】位處半山地段的沙田九肚麗坪路，是新界近年的新興豪宅區，多家發展商均在區內「插旗」。由百利保（0617）、富豪酒店（0078）合作發展的富豪．山峯，位於九肚山麗坪路23號，已屆現樓，是該集團近年最具規模的豪宅發展項目。富豪．山峯的賣點，除了兼融分層單位和洋房外，中高層單位還享有優美的吐露港、沙田馬場一帶開揚景觀；群山環抱，令人心曠神怡。

明報記者 甘潔瑩

攝影 劉焌陶

目前已經屬現樓的富豪．山峯，屬中低密度的設計格局，總共提供136個分層單位，以及24幢洋房，起居環境寧靜怡人。 物業最大亮點，是大部分中高層單位均可觀賞吐露港海景及沙田馬場一帶，景觀開揚；配合周邊九肚山一帶的翠綠山巒，讓住戶如同置身於世外桃源，空氣亦格外清新。

2107方呎現樓示位空間闊落

今次介紹的全新現樓示範單位，為分層大廈第2座7樓B室，實用面積2107方呎，單位原則是4套房連工作間設計，但設計師改動室內佈局，將靠近廳區的一間套房拆掉，擴闊客飯廳的空間感，使廳區更為寬敞。

室內設計另一亮點，是設計師以圓形線條，作為整體設計主軸，融會了家庭客追求家居圓滿的意念；因此，客廳不論天花、地氈、大門、家具以至雕像擺設，也是以圓形作為核心元素，視覺上十分矚目。同時，牆壁選用白金沙雲石，配香檳金不規則紋理牆板，展現豪華大宅氣派。

各分層戶均可分配車位

寢區方面，3間睡房均屬套房設計，當中主人套房牀背選用玫瑰金幾何圖案，顯現出瑰麗典雅而不會過於浮誇的氛圍，感覺愜意。值得留意，主人睡房的大牀末端，擺放一張玫瑰金屬圓形通花藝術長椅，在牀邊透出來的燈光襯托下，突顯出一份高雅感覺。至於另一間套房，景觀以會所泳池為主，配有工作平台；房間內的牆身，用上粗邊有序的玫瑰金屬條紋作裝飾，延續大宅的典雅奢華氣氛。

廚房方面，作為豪宅大單位，空間寬敞兼內籠實用，配備德國知名品牌Miele的多項配套電器，主要包括有酒櫃、雙頭氣體煮食爐、嵌入式咖啡機、抽油煙機、蒸爐、洗衣乾衣機等，讓一家大小可共享入廚樂趣。

富豪．山峯設有樓面約2萬方呎的住客會所，主要設施包括室外泳池、健身室、宴會廳、兒童遊樂室等。另可留意的是，項目提供193個住客車位，每個分層戶平均可分配最少一個車位，而每幢洋房，在地庫設兩個車位，意味車位供應充足。

■有片睇

如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：

mpfinance.com

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[睇樓速遞]

上 / 下一篇新聞

匯豐廖宜建料港銀加息續較美息慢 下月或再加息0.25厘 資產價格調整壓力增
匯豐廖宜建料港銀加息續較美息慢 下月或再加息0.25厘 資產價格調整壓力增
人幣國際化大灣區市場 中長期發展機遇大
人幣國際化大灣區市場 中長期發展機遇大
匯豐香港社區節昨近5000人參與
匯豐香港社區節昨近5000人參與
永利澳門：旗下公司資本重組遵《博彩法》
永利澳門：旗下公司資本重組遵《博彩法》
亞博：有信心放寬防疫後展覽回流
亞博：有信心放寬防疫後展覽回流
內地首10月工業企業利潤跌3%
內地首10月工業企業利潤跌3%
富蘭克林鄧普頓 Stephen Dover：美息明年企5厘 美債現投資價值
富蘭克林鄧普頓 Stephen Dover：美息明年企5厘 美債現投資價值
美匯牛市料持續 英鎊危機未完
美匯牛市料持續 英鎊危機未完
富蘭克林鄧普頓孫應梅：印度印尼國債7厘息吸引
富蘭克林鄧普頓孫應梅：印度印尼國債7厘息吸引
陽光保險規模大 定價難進取 償付能力佳 擬短期招股籌78億
陽光保險規模大 定價難進取 償付能力佳 擬短期招股籌78億
名創優品：疫下內地發展放慢 海外市場成重要增長來源
名創優品：疫下內地發展放慢 海外市場成重要增長來源
置地信和拓地產科技 伙30企業推先導項目
置地信和拓地產科技 伙30企業推先導項目
MCRA最快今開標 壹賬通徵信：籌備工作順利
MCRA最快今開標 壹賬通徵信：籌備工作順利
FTX爆煲震散市場信心 女股神唱好仍徒勞
FTX爆煲震散市場信心 女股神唱好仍徒勞
自動分類回收機 擴大回收種類
自動分類回收機 擴大回收種類
創辦人籲政府招標勿指定某種技術
創辦人籲政府招標勿指定某種技術
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：股價跌不停 美團熊61840
金子：股價跌不停 美團熊61840
張兆聰：港股快爆邊 低吸國航博反彈
張兆聰：港股快爆邊 低吸國航博反彈
徐風：加密貨幣去槓桿 呈築底走勢
徐風：加密貨幣去槓桿 呈築底走勢
張兆聰：加息周期快結束 買美債好時候
張兆聰：加息周期快結束 買美債好時候
伍禮賢：長飛光纖季績亮麗 目標先看14.5元
伍禮賢：長飛光纖季績亮麗 目標先看14.5元
洪龍荃、卓穎姿：防蟲公司Rollins 抗衰退能力強
洪龍荃、卓穎姿：防蟲公司Rollins 抗衰退能力強
謝偉銓：政府穩電價與電力供應有責
謝偉銓：政府穩電價與電力供應有責
五大海外升學保險計劃大比併
五大海外升學保險計劃大比併
沈永年：避免內地裝修中伏有竅門
沈永年：避免內地裝修中伏有竅門
摩根資產管理：資產估值低 締長線入市良機
摩根資產管理：資產估值低 締長線入市良機
林嘉文：紐元料整固 人幣後市走弱
林嘉文：紐元料整固 人幣後市走弱
陳大為：投資者和銀行 誰聰明誰是笨伯？
陳大為：投資者和銀行 誰聰明誰是笨伯？
溫傑：海爾智家業績逆市佳 毛利率升
溫傑：海爾智家業績逆市佳 毛利率升
陸振球：經濟「由虛轉實」 道指強納指弱
陸振球：經濟「由虛轉實」 道指強納指弱
陸振球：降準效力遞減 美股抗加息能力增
陸振球：降準效力遞減 美股抗加息能力增
林少陽：從大型國企估值修復中尋寶
林少陽：從大型國企估值修復中尋寶
技術取勝：中移動升穿下降軌
技術取勝：中移動升穿下降軌
李聲揚：明年股巿變好易過變差
李聲揚：明年股巿變好易過變差
蔡金強：誰的改革？從日本爆冷講起
蔡金強：誰的改革？從日本爆冷講起
徐家健：中電靠核能 加電費少過港燈
徐家健：中電靠核能 加電費少過港燈
艾雲豪：疫後國際會議點滴
艾雲豪：疫後國際會議點滴
李順威：美通脹呈向下趨勢
李順威：美通脹呈向下趨勢
何啟聰：資金買防守股 匯控牛60684
何啟聰：資金買防守股 匯控牛60684
瑞銀亞洲：新牌明年生效 銀娛購26080
瑞銀亞洲：新牌明年生效 銀娛購26080
摩根大通亞洲：淡友高位加倉 道指沽10590
摩根大通亞洲：淡友高位加倉 道指沽10590
周顯：炒股最難是沽大量股票
周顯：炒股最難是沽大量股票
張佩儀：年輕人應按承受風險能力選強積金
張佩儀：年輕人應按承受風險能力選強積金
王弼：「黑五」銷售數據主導後市
王弼：「黑五」銷售數據主導後市
曾淵滄：中央放水受惠股 內銀勝內房
曾淵滄：中央放水受惠股 內銀勝內房
湯文亮：BNO移民計劃靈感來自漢武帝？
湯文亮：BNO移民計劃靈感來自漢武帝？
陳永傑：美離加息頂點不遠
陳永傑：美離加息頂點不遠
廖偉強：改變「通街地產舖」思維
廖偉強：改變「通街地產舖」思維
布少明：買賣審慎 租務活躍
布少明：買賣審慎 租務活躍
馬泰陽：樓價調整抵消加息增供款
馬泰陽：樓價調整抵消加息增供款
合景泰富推香港澳洲兩盤涉590伙 研增在港土儲作可持續發展
合景泰富推香港澳洲兩盤涉590伙 研增在港土儲作可持續發展
尚‧珒溋凱玥 已獲滿意紙
尚‧珒溋凱玥 已獲滿意紙
天晉3A期1房682萬沽 同類今年低位
天晉3A期1房682萬沽 同類今年低位
本月新盤成交暫錄215宗 料難追平上月
本月新盤成交暫錄215宗 料難追平上月
上月商舖買賣登記額 升三成至15億
上月商舖買賣登記額 升三成至15億
黃埔均呎1.28萬 按月挫14%
黃埔均呎1.28萬 按月挫14%
投保延期年金前 宜比較IRR
投保延期年金前 宜比較IRR