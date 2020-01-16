天晉3A期1房682萬沽 同類今年低位

香港置業區域營業董事范文濤表示，上述單位原業主2018年5月以約718萬元購入，持貨4年，帳面已蝕36萬元，若連使費計，料原業主實蝕約77萬元離場或一成。

銀湖．天峰2房業主料損手5%

世紀21奇豐物業助理區域營業董事黎健峯稱，馬鞍山銀湖．天峰第3座高層G室，實用面積552方呎2房戶，以860萬元易手，實呎15,580元；原業主2019年11月以855萬元購入，持貨3年額印稅SSD期滿即沽，帳面賺5萬元，連使費計料實蝕逾44萬元或約5%。

再有新界大型屋苑平均呎價跌穿萬元關口。荃灣麗城花園11月至今錄得8宗買賣成交，其中5宗呎價不足1萬元；中原地產高級資深區域營業經理余俊文稱，麗城花園3期第1座低層D室，實用面積728方呎3房間隔、望山景，以680萬元易手、實呎9341元；原業主2005年3月以228萬元買入，帳面賺452萬元或約2倍。

個別市區指標屋苑交投量回升，鰂魚涌太古城本月至今暫錄約20宗成交，美聯物業助理區域經理吳肇基表示，太古城寶安閣中層B室成交，實用面積714方呎3房間隔，以1078萬元易手，實呎15,098元；原業主2012年4月以約808萬元購入，帳面賺270萬元或33%。

太古城3房相隔4個月賣平兩成

資料顯示，較上述單位低3層，一個相同面積間隔、坐向單位，今年7月以1328萬元易手、實呎18,599元，即上述新成交價較之低250萬元或約19%。

十大屋苑方面，據中原統計，過去兩日錄約7宗成交，按周減22%，當中6個屋苑零成交，包括鰂魚涌康怡花園、鴨脷洲海怡半島、藍田麗港城、紅磡黃埔花園、將軍澳新都城及東涌映灣園。另美聯統計，過去兩日十大屋苑錄約9宗成交，按周減少25%，