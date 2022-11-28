廖偉強：改變「通街地產舖」思維

除了高價「搶舖」，大型的地產代理公司亦往往會在同一個屋苑或同一條街內，密集式開舖來壟斷市場，形成很多地方出現「整條街都是地產代理舖」的局面。筆者認為，大型地產代理公司在未來一段時間，無可避免大手削減分行，令地產代理店舖會斷崖式地減少。

事實上，隨着現今資訊科技科發達，很多地產代理已大量運用網上媒體的廣告招徠生意，地舖在經營上的傳統優勢也會逐漸減退。至於優化人手的質與量，也是地產代理行事在必行。以往當發展商推出新盤，大型地產代理需要以大量的人手去保持市場份額，而且慣用人海戰術來互相競爭。這些也是一種「燒銀紙」的經營方式，更造成嚴重的冗員問題；而且人太多時，亦出現培訓不足及紀律不夠嚴明，令行業良莠不齊。筆者相信，各大地產代理公司在未來數月內將持續減省的人手，而且動輒會涉及數百人。

筆者相信「禍兮福所倚」，明天必定會更好。當今次行業的優化及整頓完結後，反而可以幫助地產代理公司的盈利率提升。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]