陳永傑：美離加息頂點不遠

美國企業近期裁員行動此起彼落，大公司如Meta及亞馬遜等等都大刀闊斧裁員，人數分別是1.1萬和1萬名員工，而且Meta的1.1萬人只是首輪裁員，可能還有下一波；再加上其他大企業裁員亦絕不手軟，將會拉高美國失業率，令美國消費能力大減。

最近美國公布的數據多是反覆偏軟，不及早前堅挺，反映經濟有回落迹象。世界大型企業研究會公布，美國10月領先指標跌至114.9，按月下跌0.8%，跌幅大過9月的0.5%，連跌8個月。該研究會表示，數據連續8個月下挫，反映經濟很可能陷入衰退，在高通脹和加息之下，消費者對前景看法轉差，再加上住屋建設及製造業前景亦向下。很可能今年底開始出現衰退，而且持續至明年中。

全美不動產協會數據顯示，10月二手樓銷售按月跌5.9%，跌幅比9月的1.5%擴大。

美國10月生產物價指數（PPI）按年升8%，連跌7個月，升幅較9月小0.5個百分點，亦較市場預期小0.3個百分點，按月升0.2%，升幅較9月及市場預期同樣小0.2個百分點。10月核心PPI按年升6.7%，亦連跌7個月，升幅較9月及市場預期同樣小0.5個百分點，按月持平，9月及市場預期升幅為0.3%。

美國經濟有走弱趨勢，再加上紐約油價跌穿每桶80美元，距離高位愈來愈遠，油價造成的通脹暫時解圍，亦消除了部分加息的推動力，預計美國通脹距離頂位不遠。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]