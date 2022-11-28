經濟
陳永傑

投資策略

陳永傑：美離加息頂點不遠

【明報專訊】美國聯儲局料將於下月再加息0.5厘，聯邦基金利率將會上升至到4.25厘至4.5厘。到了明年2月再加息，相信距離今次加息周期頂部5厘不遠，預計加息行動接近尾聲。

美國企業近期裁員行動此起彼落，大公司如Meta及亞馬遜等等都大刀闊斧裁員，人數分別是1.1萬和1萬名員工，而且Meta的1.1萬人只是首輪裁員，可能還有下一波；再加上其他大企業裁員亦絕不手軟，將會拉高美國失業率，令美國消費能力大減。

最近美國公布的數據多是反覆偏軟，不及早前堅挺，反映經濟有回落迹象。世界大型企業研究會公布，美國10月領先指標跌至114.9，按月下跌0.8%，跌幅大過9月的0.5%，連跌8個月。該研究會表示，數據連續8個月下挫，反映經濟很可能陷入衰退，在高通脹和加息之下，消費者對前景看法轉差，再加上住屋建設及製造業前景亦向下。很可能今年底開始出現衰退，而且持續至明年中。

全美不動產協會數據顯示，10月二手樓銷售按月跌5.9%，跌幅比9月的1.5%擴大。

美國10月生產物價指數（PPI）按年升8%，連跌7個月，升幅較9月小0.5個百分點，亦較市場預期小0.3個百分點，按月升0.2%，升幅較9月及市場預期同樣小0.2個百分點。10月核心PPI按年升6.7%，亦連跌7個月，升幅較9月及市場預期同樣小0.5個百分點，按月持平，9月及市場預期升幅為0.3%。

美國經濟有走弱趨勢，再加上紐約油價跌穿每桶80美元，距離高位愈來愈遠，油價造成的通脹暫時解圍，亦消除了部分加息的推動力，預計美國通脹距離頂位不遠。

中原地產亞太區住宅部總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陳永傑]

上 / 下一篇新聞

匯豐廖宜建料港銀加息續較美息慢 下月或再加息0.25厘 資產價格調整壓力增
匯豐廖宜建料港銀加息續較美息慢 下月或再加息0.25厘 資產價格調整壓力增
人幣國際化大灣區市場 中長期發展機遇大
人幣國際化大灣區市場 中長期發展機遇大
匯豐香港社區節昨近5000人參與
匯豐香港社區節昨近5000人參與
永利澳門：旗下公司資本重組遵《博彩法》
永利澳門：旗下公司資本重組遵《博彩法》
亞博：有信心放寬防疫後展覽回流
亞博：有信心放寬防疫後展覽回流
內地首10月工業企業利潤跌3%
內地首10月工業企業利潤跌3%
富蘭克林鄧普頓 Stephen Dover：美息明年企5厘 美債現投資價值
富蘭克林鄧普頓 Stephen Dover：美息明年企5厘 美債現投資價值
美匯牛市料持續 英鎊危機未完
美匯牛市料持續 英鎊危機未完
富蘭克林鄧普頓孫應梅：印度印尼國債7厘息吸引
富蘭克林鄧普頓孫應梅：印度印尼國債7厘息吸引
陽光保險規模大 定價難進取 償付能力佳 擬短期招股籌78億
陽光保險規模大 定價難進取 償付能力佳 擬短期招股籌78億
名創優品：疫下內地發展放慢 海外市場成重要增長來源
名創優品：疫下內地發展放慢 海外市場成重要增長來源
置地信和拓地產科技 伙30企業推先導項目
置地信和拓地產科技 伙30企業推先導項目
MCRA最快今開標 壹賬通徵信：籌備工作順利
MCRA最快今開標 壹賬通徵信：籌備工作順利
FTX爆煲震散市場信心 女股神唱好仍徒勞
FTX爆煲震散市場信心 女股神唱好仍徒勞
自動分類回收機 擴大回收種類
自動分類回收機 擴大回收種類
創辦人籲政府招標勿指定某種技術
創辦人籲政府招標勿指定某種技術
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：股價跌不停 美團熊61840
金子：股價跌不停 美團熊61840
張兆聰：港股快爆邊 低吸國航博反彈
張兆聰：港股快爆邊 低吸國航博反彈
徐風：加密貨幣去槓桿 呈築底走勢
徐風：加密貨幣去槓桿 呈築底走勢
張兆聰：加息周期快結束 買美債好時候
張兆聰：加息周期快結束 買美債好時候
伍禮賢：長飛光纖季績亮麗 目標先看14.5元
伍禮賢：長飛光纖季績亮麗 目標先看14.5元
洪龍荃、卓穎姿：防蟲公司Rollins 抗衰退能力強
洪龍荃、卓穎姿：防蟲公司Rollins 抗衰退能力強
謝偉銓：政府穩電價與電力供應有責
謝偉銓：政府穩電價與電力供應有責
五大海外升學保險計劃大比併
五大海外升學保險計劃大比併
沈永年：避免內地裝修中伏有竅門
沈永年：避免內地裝修中伏有竅門
摩根資產管理：資產估值低 締長線入市良機
摩根資產管理：資產估值低 締長線入市良機
林嘉文：紐元料整固 人幣後市走弱
林嘉文：紐元料整固 人幣後市走弱
陳大為：投資者和銀行 誰聰明誰是笨伯？
陳大為：投資者和銀行 誰聰明誰是笨伯？
溫傑：海爾智家業績逆市佳 毛利率升
溫傑：海爾智家業績逆市佳 毛利率升
陸振球：經濟「由虛轉實」 道指強納指弱
陸振球：經濟「由虛轉實」 道指強納指弱
陸振球：降準效力遞減 美股抗加息能力增
陸振球：降準效力遞減 美股抗加息能力增
林少陽：從大型國企估值修復中尋寶
林少陽：從大型國企估值修復中尋寶
技術取勝：中移動升穿下降軌
技術取勝：中移動升穿下降軌
李聲揚：明年股巿變好易過變差
李聲揚：明年股巿變好易過變差
蔡金強：誰的改革？從日本爆冷講起
蔡金強：誰的改革？從日本爆冷講起
徐家健：中電靠核能 加電費少過港燈
徐家健：中電靠核能 加電費少過港燈
艾雲豪：疫後國際會議點滴
艾雲豪：疫後國際會議點滴
李順威：美通脹呈向下趨勢
李順威：美通脹呈向下趨勢
何啟聰：資金買防守股 匯控牛60684
何啟聰：資金買防守股 匯控牛60684
瑞銀亞洲：新牌明年生效 銀娛購26080
瑞銀亞洲：新牌明年生效 銀娛購26080
摩根大通亞洲：淡友高位加倉 道指沽10590
摩根大通亞洲：淡友高位加倉 道指沽10590
周顯：炒股最難是沽大量股票
周顯：炒股最難是沽大量股票
張佩儀：年輕人應按承受風險能力選強積金
張佩儀：年輕人應按承受風險能力選強積金
王弼：「黑五」銷售數據主導後市
王弼：「黑五」銷售數據主導後市
曾淵滄：中央放水受惠股 內銀勝內房
曾淵滄：中央放水受惠股 內銀勝內房
湯文亮：BNO移民計劃靈感來自漢武帝？
湯文亮：BNO移民計劃靈感來自漢武帝？
廖偉強：改變「通街地產舖」思維
廖偉強：改變「通街地產舖」思維
布少明：買賣審慎 租務活躍
布少明：買賣審慎 租務活躍
馬泰陽：樓價調整抵消加息增供款
馬泰陽：樓價調整抵消加息增供款
合景泰富推香港澳洲兩盤涉590伙 研增在港土儲作可持續發展
合景泰富推香港澳洲兩盤涉590伙 研增在港土儲作可持續發展
尚‧珒溋凱玥 已獲滿意紙
尚‧珒溋凱玥 已獲滿意紙
天晉3A期1房682萬沽 同類今年低位
天晉3A期1房682萬沽 同類今年低位
本月新盤成交暫錄215宗 料難追平上月
本月新盤成交暫錄215宗 料難追平上月
上月商舖買賣登記額 升三成至15億
上月商舖買賣登記額 升三成至15億
富豪．山峯群山環抱 景致怡人
富豪．山峯群山環抱 景致怡人
黃埔均呎1.28萬 按月挫14%
黃埔均呎1.28萬 按月挫14%
投保延期年金前 宜比較IRR
投保延期年金前 宜比較IRR