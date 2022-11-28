溫傑：海爾智家業績逆市佳 毛利率升

港股欠新利好消息 暫整固

有投資者問到內地股市的投資前景，筆者先簡單回答：儘管近期市場仍需要消化短期經濟數據不振的逆風，導致A股短期仍將有所震盪，但中線走勢值得憧憬，主要原因是：

1.繼支持地產16條和放鬆房企預售款資金管控後，央行又向商業銀行提供免息再貸款，支援商業銀行提供配套資金用於「保交樓」。一系列政策後，房企短期流動性困局正在大大緩解，後續隨着房屋需求逐步改善，今年明顯承壓的房地產產業鏈復蘇趨勢將更為明顯，料將支撐市場情緒改善。

2.國務院總理李克強於上周二主持召開國務院常務會議，會議提到要抓好穩經濟一籃子政策，以鞏固經濟回穩向上基礎，並適時適度運用降準等貨幣政策工具，保持流動性合理充裕。而人行也在上周五「降準」。

3.近期債券市場調整引發理財產品贖回數量增多，但由此引發的A股被動拋售情况相當有限，而隨着波動加劇，理財產品吸引力將明顯下降，在中期景氣預期上行以及低估值背景下，預計一部分理財產品資金將向股市轉移。

4.國企改革三年行動進入收官階段，大型國企的估值重估有機會延續，帶動市場上行。

回到港股，前周五（18日）收市後恒生指數公司公布季度檢討結果，本次恒生指數將會加入3隻股份，包括康師傅控股（0322）、華潤萬象生活（1209）及海爾智家（6690），並將會由12月5日起生效。今個星期的個股部分，我們會介紹海爾智家（6690）。

海爾智家擁有全球家電品牌集群，包括海爾、卡薩帝、Leader、GEAppliances、Candy、Fisher&Paykel及AQUA。其產品銷售量已連續13年，在全球大型家電企業之中位列第一。當中，海爾品牌製冷設備和洗衣設備的零售量，在全球大家電品牌中分別連續14年和13年蟬聯第一。

集團業務主要分為：1）中國智慧家庭業務，以及2）海外家電與智慧家庭業務。內地市場之中，佔分部利潤佔比最多的冰箱業務，線下零售額份額為43.8%，按年提升2.4個百分點；線上零售額份額則為39.1%，保持領先優勢。而利潤貢獻第2大的家庭衣物洗護方案，亦於首3季度份額繼續引領行業：洗衣機線下零售額份額為46.3%，同比提升2.7個百分點；線上零售額份額達到40.2%。其中1萬元以上高端市場份額更高達76.8%，佔絕對優勢。至於海外業務，首3季度按年增長8.7%。

業績方面，海爾智家第三季營業收入628.9億元人民幣，按年增加8.6%；股東淨利潤37.2億元人民幣，增長20.3%。首三季營業收入1847.5億元人民幣，增加8.9%；淨利潤116.7億元人民幣，增長17.3%。值得留意的是，今年頭3季集團毛利率達到30.5%，較2021年同期上升0.2個百分點。毛利率提升主要得益於產品結構優化及型號競爭力提升。由此可見，集團今年收入及盈利能力均有所增強。隨着內地推「16條」措施支持房地產市場，對房地產行業利好，間接利好家電概念股，海爾智家在經濟下行程背景下仍能保持溫和盈利增長，顯示出其營運韌性，具投資價值。投資者可於23.5元買入，目標先看26.6元，若跌破21元水平，或需先行止蝕。

（作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益。）

凱基亞洲投資策略部主管

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[溫傑 溫研股海]