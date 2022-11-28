洪龍荃、卓穎姿：防蟲公司Rollins 抗衰退能力強

首先是需求的穩定性。這間公司提供的服務是「蟲害和白蟻控制」(Pest/ Termite Control)，其中「控制」這兩個字就已經表達出，如家中的蟑螂們一樣，害蟲是無法永久消滅的，如果不定期進行一些措施去管理和預防，害蟲隨時會回來開派對。由於害蟲比較適應春天和夏天的環境，更容易出沒及繁殖，Rollins的業績也呈現季節性影響，第二及三季往往是生意的旺季。害蟲亦是病菌傳播的媒介，對於提供餐飲、物流、酒店服務的這些行業，確保衛生是維持消費者信心的重要一環，故更需要持續的預防。因此Rollins的收入中就有八成來自經常性收入。

其次是抗經濟衰退的能力。害蟲有牠們自己的生存發展方向，不會因為人類正在經歷經濟衰退就暫時躲着休眠。經濟不好的時候客戶會需要削減一些開支，以商業客戶為例可能是削減市場營銷開支，對住宅客戶而言可能是延遲奢侈品消費或住屋維修，但在害蟲肆虐的時候很難說唯有與害蟲共同生活一段日子。當然如果太多商業客戶倒閉也會造成一定影響，目前從歷史看Rollins在金融海嘯期間的業績仍能展現出韌性和維持增長。

具品牌優勢 與客戶建立穩定關係

此外公司擁有一定的品牌優勢，例如旗下Orkin就是擁有百年歷史的品牌。除了要確保害蟲控制的成果外，還有一個很重要的地方就是安全性，因為蟲害管理有機會涉及化學品的使用，不正當使用可能會危及人類本身。擁有高知名度並以安全、可靠的服務廣為人知，會是客戶尤其是商業客戶和房屋建築商選用其服務、簽訂合約並使Rollins得以與客戶建立穩定關係的原因。

規模亦會是公司的優勢。蟲害控制行業的競爭格局高度分散，即使是四大巨頭 (包括Rollins) 加起來亦只有不到40%的全球市佔率，有很多小型的公司參與。Rollins的規模不僅讓其可以達到營銷、採購等方面的規模效應，更為特別的地方是規模壯大後客戶密度亦因此提高：由於害蟲控制需要工作人員先到客戶所在地點進行實地考察，距離客戶愈近，就愈能夠降低車輛行駛距離及員工在車輛行駛期間所浪費的時間，進而節省燃料及人工成本。

現金流勁 市盈率達50倍

財務表現方面更得益於其輕資產的模式。這盤生意更重要的是成功招聘、培訓和留住員工，以及建立和管理客戶關係，毋須建設大量機器及廠房，因此需要較少的資本再投入，公司的股東回報率長時間做到30%以上。更厲害的是，這間公司現金流非常強的同時，債務亦非常少。不少美國的上市公司都會透過債務進行回購股份或收購的動作，予人一種習以為常的感覺，然而這間公司卻甚少透過債務進行派息、回購或收購的動作。2019年涉及較大型的收購時有動用到借貸，但隨後幾年公司馬上透過現金流還債以縮小負債規模，可見公司對控制資產負債表的狀况非常謹慎。

很可惜的是正正因為市場同樣高度認可這間公司，Rollins擁有相當高的估值，即50至60倍左右的市盈率。所以投資的世界就是沒有完美，不會是找到最好的生意，工作就結束，還要和其他不同生意的賠率進行比較，然後判斷這盤生意的賠率是否值得出手。

（作者洪龍荃為博立聯合創辦人/中原資產管理投資總監，卓穎姿為博立研究團隊/中原資產管理助理分析員，均為證監會持牌人；執筆之時，作者及其客戶沒持有上述提及的股票）

中原博立研究團隊

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[洪龍荃、卓穎姿 明智博立]