經濟
新經濟新天地

自動分類回收機 擴大回收種類

【明報專訊】近年，在部分企業和政府部門的推動下，香港出現了不少膠樽回收機。然而，市面上的膠樽回收機絕大多數都只能辨識及回收PET膠樽。其他塑膠物料製成的膠樽、餐盒、即棄餐具和膠袋等，仍然非常欠缺回收和分類機制，絕大部分都淪為堆填區的廢物。有初創企業就針對這個問題，運用近紅外線技術，研製出可以自動分辨七大類塑膠廢物的回收機。

明報記者 薛偉傑

攝影 楊柏賢

PLAPER（HK）Limited共同創辦人胡晧塏、李劻霖、梁鎮顯、文俊偉表示，使用近紅外線（NIR）技術，透過吸收、反射等信號，來分辨不同的化合物，包括各種塑膠，在學術上已經有相當時間。至於真正應用於回收塑膠廢物的自動分類，在歐美亦有5至10年的時間。但主要也是應用在大型回收工場，很少應用於回收機。他們認為，這種集中處理模式有其好處，但缺點則是對消費者欠缺教育作用。

可自動分辨七大類塑膠

至於香港，回收場方面，至今仍然主要倚靠人手來將塑膠廢物分類。市面上的膠樽回收機則絕大多數都是掃描條碼，而且只能夠辨識及回收PET製成的膠樽，其他塑膠廢物，包括HDPE、PP、PS、LDPE等製成的膠樽、餐盒、即棄餐具和膠袋，都不能辨識和回收。有見及此，他們去年便決定，運用近紅外線（NIR）技術，來研製可以自動分辨七大類塑膠廢物（PET、HDPE、PVC、LDPE、PP、PS、其他）的回收機。

由於外國大型回收場的自動分類裝置的處理速度極高，所以其近紅外線模組的成本和功率都比較高，並不適合直接採購來安裝在回收機使用。因此，該公司需要自行設計和研發成本低一截的近紅外線模組，包括相關的人工智能（AI）演算法。另一方面，這樣自己掌握知識產權和核心技術，也比較有利長遠發展。

簡單來說，他們的方法，是使用較小型、照射範圍較細、功率較低，以及只發出8至10個波長（而非一個連續頻譜）的近紅外線模組，來降低成本。至於處理速度，雖然無法和外國回收場的同類模組相比，但仍然可以達到每秒分辨一件。

不過，考慮到香港寸金尺土等現實限制，所以在回收機的具體設計方面，該公司會因應場地和機構的要求，不一定設計到其內部分成7個儲存格那麼多，可能會略為減少儲存格的數目，以控制回收機的尺寸和體積。

可因應場地大小 設計回收機

暫時來說，該公司已組裝的3部塑膠廢物自動分類回收機，其內部都是分成4個儲存格（即是PET、HDPE及LDPE、PP、PS及其他）。另一個原因，則是因為PVC較多用於工業製品，例如水管等，一般消費品的包裝較少使用PVC。而且，香港暫時亦未有回收場可以處理PVC廢物。

在10月底和11月中，該公司已分別在理工大學和大角嘴的聖芳濟書院，安裝了兩部塑膠廢物自動分類回收機，作為試點，供兩校的老師和學生試用。第三部則剛於近日安裝在城市大學設於金鐘的HK Tech 300共享辦公室。

至於本地回收場，暫時有一個正在合作中，另一個正在商討合作。由於這仍屬於試用階段，主要是收集使用者的意見和反饋，以及進一步訓練其人工智能演算法和建立大數據，所以該公司和場地及回收場的合作，暫時都不涉及收費。

未來料採多元收入模式

所以，他們心目中的商業模式要有多個收入來源。第一，是投標政府部門的合約，這通常包括提供回收機以及一定年期的營運和管理服務。第二，是申請回收基金的資助。

第三，是向放置回收機的機構收費，目標包括：商場、物業管理公司、大學和中學等，但這需要一些包裝技巧。例如，企業方面，就要選擇一些比較重視環境、社會及企業管治（ESG）目標的。中學方面，則要加上一些STEM（科學、技術、工程、數學）教育活動來綑綁。至於收費方式，則有買斷和租機兩種。

第四，則是和回收場以及某些企業合作，為它們提供一些度身設計的廢物自動分類裝置。例如，有乳酸菌飲料生產商就表示，其膠樽是由PS製成，但市面上的膠樽回收機卻只能夠回收PET膠樽。那間公司就有興趣請該公司設計一款專門回收其PS膠樽的回收機。

第五，則是向其他公司提供其自行研發的近紅外線模組和人工智能演算法，而非整部分類裝置或回收機。

[新經濟新天地]

上 / 下一篇新聞

匯豐廖宜建料港銀加息續較美息慢 下月或再加息0.25厘 資產價格調整壓力增
匯豐廖宜建料港銀加息續較美息慢 下月或再加息0.25厘 資產價格調整壓力增
人幣國際化大灣區市場 中長期發展機遇大
人幣國際化大灣區市場 中長期發展機遇大
匯豐香港社區節昨近5000人參與
匯豐香港社區節昨近5000人參與
永利澳門：旗下公司資本重組遵《博彩法》
永利澳門：旗下公司資本重組遵《博彩法》
亞博：有信心放寬防疫後展覽回流
亞博：有信心放寬防疫後展覽回流
內地首10月工業企業利潤跌3%
內地首10月工業企業利潤跌3%
富蘭克林鄧普頓 Stephen Dover：美息明年企5厘 美債現投資價值
富蘭克林鄧普頓 Stephen Dover：美息明年企5厘 美債現投資價值
美匯牛市料持續 英鎊危機未完
美匯牛市料持續 英鎊危機未完
富蘭克林鄧普頓孫應梅：印度印尼國債7厘息吸引
富蘭克林鄧普頓孫應梅：印度印尼國債7厘息吸引
陽光保險規模大 定價難進取 償付能力佳 擬短期招股籌78億
陽光保險規模大 定價難進取 償付能力佳 擬短期招股籌78億
名創優品：疫下內地發展放慢 海外市場成重要增長來源
名創優品：疫下內地發展放慢 海外市場成重要增長來源
置地信和拓地產科技 伙30企業推先導項目
置地信和拓地產科技 伙30企業推先導項目
MCRA最快今開標 壹賬通徵信：籌備工作順利
MCRA最快今開標 壹賬通徵信：籌備工作順利
FTX爆煲震散市場信心 女股神唱好仍徒勞
FTX爆煲震散市場信心 女股神唱好仍徒勞
創辦人籲政府招標勿指定某種技術
創辦人籲政府招標勿指定某種技術
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：股價跌不停 美團熊61840
金子：股價跌不停 美團熊61840
張兆聰：港股快爆邊 低吸國航博反彈
張兆聰：港股快爆邊 低吸國航博反彈
徐風：加密貨幣去槓桿 呈築底走勢
徐風：加密貨幣去槓桿 呈築底走勢
張兆聰：加息周期快結束 買美債好時候
張兆聰：加息周期快結束 買美債好時候
伍禮賢：長飛光纖季績亮麗 目標先看14.5元
伍禮賢：長飛光纖季績亮麗 目標先看14.5元
洪龍荃、卓穎姿：防蟲公司Rollins 抗衰退能力強
洪龍荃、卓穎姿：防蟲公司Rollins 抗衰退能力強
謝偉銓：政府穩電價與電力供應有責
謝偉銓：政府穩電價與電力供應有責
五大海外升學保險計劃大比併
五大海外升學保險計劃大比併
沈永年：避免內地裝修中伏有竅門
沈永年：避免內地裝修中伏有竅門
摩根資產管理：資產估值低 締長線入市良機
摩根資產管理：資產估值低 締長線入市良機
林嘉文：紐元料整固 人幣後市走弱
林嘉文：紐元料整固 人幣後市走弱
陳大為：投資者和銀行 誰聰明誰是笨伯？
陳大為：投資者和銀行 誰聰明誰是笨伯？
溫傑：海爾智家業績逆市佳 毛利率升
溫傑：海爾智家業績逆市佳 毛利率升
陸振球：經濟「由虛轉實」 道指強納指弱
陸振球：經濟「由虛轉實」 道指強納指弱
陸振球：降準效力遞減 美股抗加息能力增
陸振球：降準效力遞減 美股抗加息能力增
林少陽：從大型國企估值修復中尋寶
林少陽：從大型國企估值修復中尋寶
技術取勝：中移動升穿下降軌
技術取勝：中移動升穿下降軌
李聲揚：明年股巿變好易過變差
李聲揚：明年股巿變好易過變差
蔡金強：誰的改革？從日本爆冷講起
蔡金強：誰的改革？從日本爆冷講起
徐家健：中電靠核能 加電費少過港燈
徐家健：中電靠核能 加電費少過港燈
艾雲豪：疫後國際會議點滴
艾雲豪：疫後國際會議點滴
李順威：美通脹呈向下趨勢
李順威：美通脹呈向下趨勢
何啟聰：資金買防守股 匯控牛60684
何啟聰：資金買防守股 匯控牛60684
瑞銀亞洲：新牌明年生效 銀娛購26080
瑞銀亞洲：新牌明年生效 銀娛購26080
摩根大通亞洲：淡友高位加倉 道指沽10590
摩根大通亞洲：淡友高位加倉 道指沽10590
周顯：炒股最難是沽大量股票
周顯：炒股最難是沽大量股票
張佩儀：年輕人應按承受風險能力選強積金
張佩儀：年輕人應按承受風險能力選強積金
王弼：「黑五」銷售數據主導後市
王弼：「黑五」銷售數據主導後市
曾淵滄：中央放水受惠股 內銀勝內房
曾淵滄：中央放水受惠股 內銀勝內房
湯文亮：BNO移民計劃靈感來自漢武帝？
湯文亮：BNO移民計劃靈感來自漢武帝？
陳永傑：美離加息頂點不遠
陳永傑：美離加息頂點不遠
廖偉強：改變「通街地產舖」思維
廖偉強：改變「通街地產舖」思維
布少明：買賣審慎 租務活躍
布少明：買賣審慎 租務活躍
馬泰陽：樓價調整抵消加息增供款
馬泰陽：樓價調整抵消加息增供款
合景泰富推香港澳洲兩盤涉590伙 研增在港土儲作可持續發展
合景泰富推香港澳洲兩盤涉590伙 研增在港土儲作可持續發展
尚‧珒溋凱玥 已獲滿意紙
尚‧珒溋凱玥 已獲滿意紙
天晉3A期1房682萬沽 同類今年低位
天晉3A期1房682萬沽 同類今年低位
本月新盤成交暫錄215宗 料難追平上月
本月新盤成交暫錄215宗 料難追平上月
上月商舖買賣登記額 升三成至15億
上月商舖買賣登記額 升三成至15億
富豪．山峯群山環抱 景致怡人
富豪．山峯群山環抱 景致怡人
黃埔均呎1.28萬 按月挫14%
黃埔均呎1.28萬 按月挫14%
投保延期年金前 宜比較IRR
投保延期年金前 宜比較IRR