自動分類回收機 擴大回收種類

明報記者 薛偉傑

攝影 楊柏賢

PLAPER（HK）Limited共同創辦人胡晧塏、李劻霖、梁鎮顯、文俊偉表示，使用近紅外線（NIR）技術，透過吸收、反射等信號，來分辨不同的化合物，包括各種塑膠，在學術上已經有相當時間。至於真正應用於回收塑膠廢物的自動分類，在歐美亦有5至10年的時間。但主要也是應用在大型回收工場，很少應用於回收機。他們認為，這種集中處理模式有其好處，但缺點則是對消費者欠缺教育作用。

可自動分辨七大類塑膠

至於香港，回收場方面，至今仍然主要倚靠人手來將塑膠廢物分類。市面上的膠樽回收機則絕大多數都是掃描條碼，而且只能夠辨識及回收PET製成的膠樽，其他塑膠廢物，包括HDPE、PP、PS、LDPE等製成的膠樽、餐盒、即棄餐具和膠袋，都不能辨識和回收。有見及此，他們去年便決定，運用近紅外線（NIR）技術，來研製可以自動分辨七大類塑膠廢物（PET、HDPE、PVC、LDPE、PP、PS、其他）的回收機。

由於外國大型回收場的自動分類裝置的處理速度極高，所以其近紅外線模組的成本和功率都比較高，並不適合直接採購來安裝在回收機使用。因此，該公司需要自行設計和研發成本低一截的近紅外線模組，包括相關的人工智能（AI）演算法。另一方面，這樣自己掌握知識產權和核心技術，也比較有利長遠發展。

簡單來說，他們的方法，是使用較小型、照射範圍較細、功率較低，以及只發出8至10個波長（而非一個連續頻譜）的近紅外線模組，來降低成本。至於處理速度，雖然無法和外國回收場的同類模組相比，但仍然可以達到每秒分辨一件。

不過，考慮到香港寸金尺土等現實限制，所以在回收機的具體設計方面，該公司會因應場地和機構的要求，不一定設計到其內部分成7個儲存格那麼多，可能會略為減少儲存格的數目，以控制回收機的尺寸和體積。

可因應場地大小 設計回收機

暫時來說，該公司已組裝的3部塑膠廢物自動分類回收機，其內部都是分成4個儲存格（即是PET、HDPE及LDPE、PP、PS及其他）。另一個原因，則是因為PVC較多用於工業製品，例如水管等，一般消費品的包裝較少使用PVC。而且，香港暫時亦未有回收場可以處理PVC廢物。

在10月底和11月中，該公司已分別在理工大學和大角嘴的聖芳濟書院，安裝了兩部塑膠廢物自動分類回收機，作為試點，供兩校的老師和學生試用。第三部則剛於近日安裝在城市大學設於金鐘的HK Tech 300共享辦公室。

至於本地回收場，暫時有一個正在合作中，另一個正在商討合作。由於這仍屬於試用階段，主要是收集使用者的意見和反饋，以及進一步訓練其人工智能演算法和建立大數據，所以該公司和場地及回收場的合作，暫時都不涉及收費。

未來料採多元收入模式

所以，他們心目中的商業模式要有多個收入來源。第一，是投標政府部門的合約，這通常包括提供回收機以及一定年期的營運和管理服務。第二，是申請回收基金的資助。

第三，是向放置回收機的機構收費，目標包括：商場、物業管理公司、大學和中學等，但這需要一些包裝技巧。例如，企業方面，就要選擇一些比較重視環境、社會及企業管治（ESG）目標的。中學方面，則要加上一些STEM（科學、技術、工程、數學）教育活動來綑綁。至於收費方式，則有買斷和租機兩種。

第四，則是和回收場以及某些企業合作，為它們提供一些度身設計的廢物自動分類裝置。例如，有乳酸菌飲料生產商就表示，其膠樽是由PS製成，但市面上的膠樽回收機卻只能夠回收PET膠樽。那間公司就有興趣請該公司設計一款專門回收其PS膠樽的回收機。

第五，則是向其他公司提供其自行研發的近紅外線模組和人工智能演算法，而非整部分類裝置或回收機。

[新經濟新天地]