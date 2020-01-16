FTX爆煲震散市場信心 女股神唱好仍徒勞

女股神揚言比特幣2030年升至百萬美元

老實說，筆者並不看好Cathie Wood這預測。虛幣這一玩兒，本來就着重社群信心；惟今年以來，市場歷盡LUNA和FTX崩盤事件，幣圈氣氛動盪不已。面對市場信心不足的問題，虛幣後市走勢實在難以捉摸。

不過，早於2020年中，市場已有聲音認為，隨投資者對虛幣的興趣日漸增加，比特幣於未來5年有望升至100萬美元，跟Cathie Wood有志一同。

在股票市場亦曾有另一 「女股神」、西澤投資管理主席兼首度投資官劉央豪言騰訊（0700）目標價高見1000元；騰訊也「爭氣地」於2021年初達歷史高位773.9元，雖然跟1000元還有逾兩成的距離，但仍較Cathie Wood的比特幣高見100萬美元接近。但目標價終究是「目標」，也不代表實際能達到的境界，最多只能反映Cathie Wood「非常」看好比特幣走勢。

可是，一度成為香港散戶「契媽」的Cathie Wood，隨着科技股回落，拖累方舟基金旗下ETF跑輸大市，即被網民戲稱「股神」變「燈神」。今次被「提名」的比特幣以至Coinbase，不知會落得什麼下場？還是會複製Cathie Wood的旗艦基金創新ETF（美：ARKK）的步伐，沽空契媽的ARKK反向ETF（美：SARK）上市一年反而翻1倍。

今次震盪後 冀幣市未來穩定發展

今次FTX爆煲事件，的確震散市場信心。不過從正面思考，筆者相信是散戶「的起心肝」學習虛幣或虛擬資產的機會。世上沒有任何一間交易所是完全安全，虛擬資產亦不單用來炒賣，重點應在於背後的技術及應用，如何能夠改善科技行業、金融體系等，從而顯示出其價值所在。希望經過今次震盪後，幣市未來發展能變得穩定。

明報記者 蔡穎霖

[尋元探幣]