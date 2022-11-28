置地信和拓地產科技 伙30企業推先導項目

合辦「城慧2022」 投資涉AI再生能源減排等

城慧2022推出後，已有多個項目成功落地並獲聯盟成員規模使用，曾任科技園首席商務總監的信和集團創新聯席董事楊孟璋笑言，今次入選的30個項目中，聯盟中每個會員會試用當中的中數個方案，「我哋（信和）試幾個，試得好又介紹畀Hongkong Land（置地），佢試得好又話我知。」以便在不同的成員中測試出可行的技術、方案。不過，楊強調，入選企業必須了解房地產行業面對的挑戰、並具備一定財務穩定性。是次計劃，當中一半入選的公司來自大中華地區，特別是香港及中國內地的科技公司。計劃亦能響應《施政報告》提倡推動本港創科發展，壯大本港及大灣區的人才庫及更多優質的企業來港落地。

入選企業要財務穩定 能自我生存

他解釋，不選擇太初始或天使投資階段的科技初創公司或企業，只揀一些比較成熟或已在A/B輪投資的公司的原因，是以往科技園會有項目為初創提供資金援助，「Feed住佢，等佢生存落去」，但在商業機構角度，有時這批初創公司是「概念好好，但不能運營下去」，我們「唔可以話試完（合作），但十幾個月後間公司已經無咗」，所以希望好的公司能已在當地實踐過、有意進軍香港，亦能自我生存，公司會為對方提供項目合作作為參與成本。