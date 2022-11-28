經濟

名創優品：疫下內地發展放慢 海外市場成重要增長來源

【明報專訊】內地生活用品零售商名創優品（9896）第三季經調整純利大升1.27倍至4.17億元人民幣，海外市場成為集團重要增長來源。集團執行董事、首席財務官兼執行副總裁張賽音（圖）受訪時表示，內地疫情下經濟活動減少，甚至打擊中下階層的消費能力，不過品牌仍能維持銷售增長，全因主打「高性價比」，亦有數據顯示經濟不明朗下，價值零售商（value retailers）亦可趁機提高市佔率，相信市場仍有發展空間。

明報記者 蕭嘉聰

十一黃金周GMV恢復至去年85%

張賽音表示內地市場無疫情下每年可開設400至500間門店，但已因應疫情調整步伐，降低集團及合作方經營風險。他認為名創優品在內地發展「還是比較中早期的階段，認為至少可達至兩萬間門店網絡。以一線城市京滬廣深為例，現時集團只有400多間門店，每個城市有逾千萬人口，合計可開設1200間門店，即有兩倍空間繼續擴張。不過他透露，最近3個月內地疫情管控嚴格，9月商品交易總額（GMV）只恢復至去年的80%左右水平，十一黃金周期間恢復至去年85%水平，惟二十大政府加大防控措施，該時段的GMV又回落至去年80%水平。

截至今年9月底 海外共設2027間店

海外市場方面，張稱集團早於2015至2016年積極開拓市場，現已完成由「零到一」的建設，成業務增長重要一環。截至今年9月底，名創優品已拓展至逾百個國家，共2027間門店。張賽音透露，集團在海外市場的增長強勁，亦更有彈性調配資源。一般而言，每年在海外可開設400多間門店，過去仍輕微受疫情影響，例如東南亞的旅遊經濟未完全復蘇，不過按季而言已不斷加快門店步伐，預計疫情過後未來增長可觀。

張賽音稱，名創優品於今年雙十一期間的商品交易總額（GMV）達1億元人民幣，在淘寶及天貓的銷售按年增長60%。至於集團2020年底創立的潮玩品牌「TOP TOY」，今年雙十一首次以直播形式作推廣，GMV亦大升13倍。

名創優品今年8月曾因「日本設計師品牌」發聲明道歉，張賽音表示，內部已因應事件進行深刻整改，包括由總部統一管理海外社交媒體等。他表示，早期推出不恰當的市場推廣活動後，早於2021年底已開始門店改造，去除日本設計師元素，預計全球門店可於明年3月前完成改造。

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