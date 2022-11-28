陽光保險規模大 定價難進取 償付能力佳 擬短期招股籌78億

撰文：旻晞

早前，中國證監會已核准陽光來港上市，發行不超過39.68億股境外上市普通股。而今次陽光的上市聯席保薦人包括華泰國際、中金、瑞銀及建銀國際。成立於2004年的陽光，為國內13家保險集團/控股公司之一，經營人壽保險、健康保險和意外保險等約140種產品；並主要通過陽光財險經營財產險業務，為客戶提供涵蓋機動車輛險、意外傷害和短期健康險、保證險、責任險、農業險和企業財產險等超過4000種財產險產品。

財險市場擁前列地位

按去年保費收入計，集團於財險及壽險保費收入分別位列國內第7位及第12位；而按2020年數據，市佔率分別為1.7%及2.7%。截至今年6月底，集團總投資資產規模約4163億元（人民幣，下同）；同期集團內含價值為929.24億元，較去年底下跌近1%。

雖則集團於財險市場有較佳的領前地位。但按集團總保費收入劃分，包括壽保的人身險業務收入佔集團66%收益（2022年上半年數據）、財險業務佔33.2%。

集團目前主要銷售渠道，以總保費收入劃分，人壽業務來自銀行保險渠道銷售額佔70%，其次為代理人渠道，佔20.1%；財險業務則主要依靠代理銷售，有近七成保費收入來自代理銷售。

截至今年6月底，陽光人壽及陽光財險擁有2855家分支機構、覆蓋了中國全部省、直轄市、自治區、94.3%的地級城市及63%的區縣；人壽銷售員人數達6.2萬人、財險銷售人員4.4萬人加內部銷售人員1.5萬人，以服務同期約3150萬個人客戶及約80萬家團體客戶。

近年收入波動 綜合成本率高

論規模來說，陽光業務能列居內地保險市場的二線。在財政實力方面，集團於核心償付能力充足率及綜合償付能力充足率，都遠高於監管機構規定的>50%及>100%。根據今年上半年數據，兩者比率分別為達144%及200%，經營性風險偏低。

集團招股文件指出，原保費收入從2007年的41.53億元增至去年的1013億元，年均複合增長率達26%，較同期的保險行業原保費收入年均複合增長率高出11個百分點。但集團近年收入較為波動（見附表），新冠疫情、加上河南水災，以及內地保險法規的改變修訂，均導致集團於綜合成本率保持較高水平，窒礙盈利上升空間。

在投資收益方面，與大部分保險同業一樣，集團投資主要集中於固定數益類金融資產，且比重逐年見增加，由2019年的67.8%增至今年上半年的71%；其他投資包括固定收益類理財產品、定期存款，佔比大約分別為一成、5%左右。相較環球息率，中國仍維持相對寬鬆貨幣政策，利息下降或令集團新增固定收益的投資回報減少。往績期間集團淨投資收益率介乎4%至6%水平，而今年上半年年化淨投資收益率跌至4.3%，但相較同業已屬中上游水平，如平保（2318）同期年化淨投資收益率為3.9%；中人壽（2628）為4.12%；人保（1339）為4.9%。

投資收益率跌 仍高於同業

行業方面，內地經濟復蘇仍未見穩固，財富效應因樓市下跌而削弱，消費表現亦相對呆滯。而總理李克強上周剛提及要適時降準，預料未來一年中國貨幣政策仍保持相對寬鬆局面，國內險資要獲取較佳投資收益的難度難免會增加，令目前在港上市的內險企業表現相對疲弱。一線企業中人壽、平保市帳率分別為0.53倍及0.73倍，至上周四兩者股價較2020年底累跌29%及52%，行業估值有待收復，或正如中證監主席易會滿上周所指，中資國企有需要建立具中國特色估值體系。此時此候陽光來港招股，定價不宜過分進取，否則較難爭取投資者的注意。

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