富蘭克林鄧普頓 Stephen Dover：美息明年企5厘 美債現投資價值

明報記者 葉創成

記者本月中到新加坡採訪「富蘭克林鄧普頓亞太區投資論壇2022」，當中，與富蘭克林科技基金基金經理Jonathan Curtis的專訪已於上周一出版的《Money Monday》封面故事見報，Curtis在報道中看好的微軟（美：MSFT）上周股價亦上升2.6%，在論壇上記者還專訪了該行的Stephen Dover等專家，他們對美國明年經濟、通脹及息口的最新看法，相信對讀者經歷今年波濤洶湧的投資市場後，明年如何投資部署穩中求勝亦有幫助。

三大因素影響 美通脹難重返疫前

在美國本月8日國會中期選舉中，總統拜登所屬民主黨守住參議院控制權，眾議院大多數議席由共和黨奪得，出現分權政府（split government），記者十分關心此舉對美國未來兩年貨幣及財政政策的影響，在專訪中就此率先請教Dover。Dover表示，根據傳統，聯儲局不論在總統或國會選舉前數個月，一般不會改變貨幣政策，以免予人就此影響選舉結果的印象，惟由於早前當地通脹持續飈升，而央行的天職便是壓抑通脹，因此聯儲局在6月、7月、9月及本月初均大幅加息0.75厘，Dover認為此舉反映聯儲局在政治敏感期仍保持了獨立性：「假如聯儲局在是次國會中期選舉前數個月不加息的話，難免會被批評出於政治考慮，當局並沒有這樣做，反而是連續多次大幅加息，這理論上不利於執政黨、不利於總統拜登，但拜登亦沒有就此干預，而民主黨在是次選舉最終仍能取得（參議院）勝利。」

Dover指出，在距離2024年第四季總統大選前、即未來一年多，聯儲局不再處於政治敏感期，對獨立性屬正面，可以聚焦於經濟數據決定貨幣政策，他引述富蘭克林鄧普頓同事、固定收益團隊首席投資總監Sonal Desai的觀點，聯儲局在未來一年多很可能仍會維持鷹派，以捍衛該行在打擊通脹上的聲譽，他認為即使上月消費物價指數（CPI）按年升幅已回落至7.7%，聯儲局下月料會放緩加息力度至0.5厘，屆時聯邦基金利率上端料升至4.5厘，但這並不會是當局最後一次加息，料當局明年仍會繼續加息，聯邦基金利率上端將升抵5厘或以上。

據Dover分析，由於三大結構原因，美國是次通脹上升周期具韌力，故即使上月CPI已回落至7.7%，且未來一段時間料進一步回落，但相信難以重返2020年疫情爆發前的2%低位，而是持續高企於4%或以上：「我覺得（美國）通脹的確面對一些結構問題，例如（疫情帶來的影響持續，的確存在供應鏈方面的問題；而目前美國隨處可見勞工短缺，餐廳及店舖均請不到足夠的人手；加上過去多年中國為美國帶來很大通縮壓力，原因是中國的產品售價很低，而我估計此因素未來將會淡化，這些因素都會令美國通脹持續高企於4%或以上。」

美息明年走勢 股債投資者分歧

假如美國通脹一如Dover上述預測持續高企於4%或以上，當地若要出現1厘的實質利率（即名義利率減通脹率），聯邦基金利率便要加至5厘或以上，這亦是Dover預測在明年將會出現的情况。

美國本月10日公布上月CPI回落至7.7%、低於市場預期後，美股三大指數當日已顯著做好，而且升勢亦延續至今；而美國2年期國債孳息率於當日由4.5795厘下跌至4.3321厘後，過去兩個多星期反覆回升，上周五收報4.4526厘（見圖1）。Dover分析，面對該通脹回落的數據，股票投資者理解為息口快將回落，認為此舉對股市屬正面；債券投資者則相信，息口仍會在更長時間維持在更高位。Dover認為，到底是股票投資者抑或債券投資者正確，預料最遲明年便會揭曉，美股或美債屆時將出現新方向。

明年美股及美債何去何從，其中一個關鍵變數是，假如聯儲局加息令美國經濟明年陷入衰退的話，當局會否由鷹轉鴿、由加息轉為減息？Dover分析，由於美國通脹高企問題屬結構性，故即使明年當地經濟輕微衰退，估計聯儲局只會微調貨幣政策，暫緩加息而不會減息；除非明年當地經濟嚴重衰退，聯儲局才會轉為減息救市。

美樓市仍穩健 經濟料溫和衰退

那麼美國會否出現經濟嚴重衰退呢？Dover表示，其中一個變數是，隨着聯儲局今年3月以來大幅加息、美國30年定息按揭利率曾上升至逾7厘後（見圖2），當地樓市會否出現重大問題。他則認為，美國銀行現時審批按揭已遠較2008年金融海嘯前審慎，而且樓市現仍處於供不應求，相信若當地居民薪金能夠保持升幅，便可以承擔高息率及高樓價：「雖然高息環境明顯不利樓市，但我覺得可以從兩方面分析，一是樓價水平，二是每月按揭供款額，兩者互為相關，我認為最重要是普羅百姓有工做、有人工加，可以負擔每月按揭供款。事實上，在1990年代也曾出現過類似的高息環境，當時樓價仍然錄得升幅」。

「而且2008年金融海嘯爆發後，美國樓市新增供應一直大幅減少，令過去10多年來樓市持續供不應求，結果很多30歲左右的人現仍要和父母同住，因此市場其實累積了龐大被壓抑了的需求，這樣的話，即使加息會為樓市帶來一些問題，但優質分層住宅仍然會有強大的需求支持」。

指聯儲樂見股市跌 負財富效應壓通脹

過去幾個月市場焦點是美國聯儲局的加息步伐，而Dover認為，同樣值得關注的是，當局於6月開始亦已縮減資產負債表的規模（QT）（見圖3），此舉明顯不利股市：「作為股票投資者，我真的覺得量寬（QE）是對股市有利的，因為QE向市場提供了流動性，相反，QT明顯不利股票。你明白此道理及細心想的話，便會知道聯儲局官員現時不希望股市上升，原因是股市上升會帶來財富效應，普羅百姓覺得自己更有錢了，感覺良好便會增加借貸、增加消費，為通脹帶來更大的壓力。相反，假如股市下跌的話，便會帶來負財富效應，對壓抑通脹屬正面。」

綜合上述分析，Dover預測美國聯儲局下月加息0.5厘後，明年仍會再加息至少0.5厘，令聯邦基金利率升至5厘或以上，並且維持息口在此高位一段時間，不會輕易減息，而且亦會繼續QT。在此宏觀大環境下，Dover指出，明年他看好美債會多於美股：「我們一向同時喜歡美國債券及股票，但明年會喜歡美債多一點，料不論在國債、投資級別企業債及高息企業債均有投資機會」。Dover續說，美股之中他傾向選擇一些可望穩定派息的股份，例如公用股及必須消費股，另亦看好具備創新能力、有結構性增長潛力的醫療股。

富蘭克林鄧普頓Sonal Desai：聯儲局2024年前難減息

美國上月消費物價指數（CPI）按年升7.7%，較9月回落0.5個百分點；剔除食品及能源價格，美國上月核心CPI按年升6.3%，較9月所創的40年高位，回落0.3個百分點。不過，富蘭克林鄧普頓固定收益團隊首席投資總監Sonal Desai認為，即使按年升幅較前月有所回落，上月CPI及核心CPI仍分別是正常水平的4倍及3倍，故她認為投資者不應該就單月數據過分雀躍。Desai預測，美國聯儲局仍會繼續加息，聯邦基金利率將升到5.25厘至5.5厘，而2024年之前亦不會減息。

1年前已測中通脹高企 市場波動

Desai在《Money Monday》第325期（去年11月22日出版）封面故事曾表示，美國通脹料高企不下，同時經濟增長卻放緩，關注滯脹風險，料市場波動性將增加，準確預測過去一年美國通脹、經濟及市場情況，故她是次的最新分析亦值得重視。

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[封面故事]