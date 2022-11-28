內地首10月工業企業利潤跌3%

受制全球大宗商品價格跌內需弱

統計局指出，近期內地疫情散發多發，世界經濟衰退風險加劇，工業企業效益恢復面臨較大壓力。內地疫情正蔓延至核心製造業地區廣東省，限制商業和消費者活動，防疫措施在10月再收緊。全球需求亦迅速放緩，導致中國上個月出口意外收縮。另外，10月工業生產者出廠價格出現近兩年來首次下跌。主要是由於全球大宗商品價格下跌以及防疫限制措施造成國內需求減弱。

中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為，疫情防控正主導經濟走勢，出口下跌，本地消費需求疲弱，企業生意減少，利潤自然下跌。

仲量聯行大中華區首席經濟學家兼研究部總監龐溟通過微信發文稱，內地工業企業的去庫存速度放緩，或與產業鏈供應鏈穩定度有關。龐溟指出，10月底產品存貨周轉日數和應收帳款平均回收日數分別為18.2日和54.6日，較9月尾分別增加0.2日和0.6日。

統計局：外資和中小企業利潤改善

不過，外資和中小企業利潤則有所改善。統計局指出，隨着穩外資政策持續發力，外商及港、澳、台商投資企業利潤按年跌幅較首9月表現收窄1.7個百分點，為連續3個月改善。10月外商及港、澳、台商投資企業利潤按年升9.4%。另外，年初至今多項中小企業紓困解難政策成效顯現，首10月中小企業利潤按年升1.4％，為持續保持增勢。