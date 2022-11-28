亞博：有信心放寬防疫後展覽回流

現與主辦單位商討明後兩年檔期

陳芳盈表示亞博館的地理位置方便，鄰近內地及香港國際機場，對展覽參展商而言更容易打入內地市場。現時放寬防疫措施後，海外參展商會更願意來港爭取商機。雖然內地及澳門政策依然傾向嚴謹，對香港展覽業有一定影響，不過她仍感到樂觀，現已與各個主辦單位商討明後兩年的檔期。同時，業界亦會積極與政府商討，爭取更多寬免措施，為通關做好準備。

她續稱，疫情期間確實有部分主辦方不再選擇在港舉行展覽，但相信只是暫時的影響，強調香港的地理位置具優勢，加上作為自由市場及稅率低廉，以及遊客已有3年多未曾來港，有信心放寬限制後，各個展覽將會陸續重回香港。

過去不少海外藝人來港均選擇在亞博館開騷，陳芳盈認為，始終香港演出場地有限，另一熱門地點紅館的檔期亦常常爆滿，亞博館容納人數更多，香港實施「0+3」後，亦帶動更多海外藝人舉行巡演時爭取來港演出。根據資料，現時Westlife、OneRepublic及BLACKPINK已落實明年在亞博館舉辦演唱會，陳芳盈相信，未來將有更多藝人來港在亞博館舉辦演唱會。主辦方負責處理藝人或表演相關安排，包括為藝人申請豁免防疫措施，亞博館主要在場地安排上作出配合。

演出活動收入與疫情期間相若

陳芳盈又稱，現時亞博館來自演出活動的收入與疫情期間相若，整體仍要看展覽業的表現，有信心在疫情受控及再無防疫措施下，整體收入可望超越疫前水平。