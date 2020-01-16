第一城405萬沽 呎價1.3萬重返2016年

原業主近期因應市况而調低叫價約6.5%至430萬元，隨即獲上車客垂青，買賣雙方議價後，終以405萬元易手，累積減價55萬元或12%，實呎13,322元，做價重返2016年水平。原業主2017年420萬元購入，持貨約5年，帳面蝕讓15萬元或3.6%，計算交易雜費後，實際蝕逾35萬元或8.3%。

雅濤居3房劈115萬易手

另個別業主劈價沽貨，世紀21奇豐分行經理胡國強表示，馬鞍山雅濤居新近錄成交，為2座高層C室，實用面積698方呎，3房海景戶，原業主放盤1個月前以1065萬元放售，及後獲準買家垂青，議價後累減115萬元或11%後、以950萬元售出，折合實呎13,610元。 原業主2001年8月以275萬元購入單位，持貨21年，帳面獲利675萬元，單位期內升值2.4倍。

朗譽反應不俗 售樓處熱鬧

一手市場方面，保利置業（0119）及尚嘉合作的油塘朗譽，日前以折實均呎17,938元、公布首批128伙價單後，隨即接受認購。項目挾近2年來首批折實均呎最低市區新盤推售，市場反應不俗，昨日是對外開放示範單位的首個周末，售樓處熱鬧，部分睇樓人士即場入場登記認購，市場預計，項目最快在本周公布銷售安排及進行首輪銷售。

而昨日新盤市場僅錄零星成交，其中恒地（0012）旗下粉嶺北ONE INNOVALE - Cabanna連沽兩伙，其中E座8樓6室，實用面積294方呎，1房間隔，成交價450.85萬元，實呎15,335元。

128 WATERLOO售1561萬

由內房萊蒙（3688）與俊和合作發展的何文田128 WATERLOO再錄成交，昨日售出11樓B室，實用面積522方呎，屬2房連儲物室間隔，成交價1561.3萬元，實呎29,910元。據悉，買家鍾情九龍傳統豪宅地段，因而購入單位。資料顯示，屋苑自2020年10月開售至今，累售43伙，佔全盤110伙的39%，連同車位銷售共套現約9.5億元，平均實呎逾3.45萬元。