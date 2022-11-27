薛偉傑：「飛行摩托」將亮相汽車博覽

只可飛行 首批每架432萬

XTURISMO的設計，是利用4小2大一共6個和地面平行的螺旋槳來進行懸浮與飛行。至於動力，則同時使用了內燃機和電池。A.L.I.將無人機的高度控制技術應用於XTURISMO，所以後者能夠在空中非常平穩地飛行。

由於其外形有如結合了螺旋槳和起落架的水上摩托車，騎乘方式亦相似，所以被稱為「飛行摩托車」。但其實，它只可以飛行，只有單棲功能，不能在陸地上行駛。XTURISMO長3.7米、闊2.4米、高1.5米，重300 公斤，只可以坐一人，建議承重量最多約100公斤。其最高時速為80至100公里，但航程就最多只有40公里。首批200架限量版每架售價7770萬日圓（約432.1萬港元）。

另今屆「香港國際汽車博覽」將以兩地一展的方式舉行，除了亞洲國際博覽館外，西九文化區的「竹翠公園」將會有電單車技術和汽車飄移表演。

明報記者 薛偉傑

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