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2022年11月26日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
人行降準0.25百分點 分析料作用微 放水5000億 大銀行存準率15年最低
人行低息貸款 促金融機構買內房債
港股牛皮跌87點 北水捧內房股
周大福績後遭大行唱淡 股價瀉15%
景福中期盈利3863萬 按年增6.7%
匯豐傳加H按封頂息 看齊渣打
電盈擬最多2.3億買富衛票據
美團上季扭虧 經調整溢利35億 業績勝預期 管理層：對中長期增長有信心
研拓港外賣 需時間掌握經營模式
證監倡期貨商設客戶風險限額
港交所莊博禮移居 辭任聯席營運總監
「舖王」子鄧耀昇 遭業主追千萬欠租
陳茂波指港搶人才 力吸創新科技AI企業
中國燃氣半年少賺21% 毛利率降
震雄純利跌39% 比亞迪訂單增
美鐵路恐大罷工 衝擊供應鏈 美經濟或日損156億 勢引發通脹
亞馬遜員工促公平付薪及尊重加入工會
Netflix聘總監 開發PC遊戲
朗譽均呎1.8萬 市區新盤2年新低 開放式戶414萬起 保利4年前每呎地價9257中標
CCL失守160點 按周跌1.57%
恒地中環地王零售樓面92萬呎
緹山錄首宗租賃 洋房月租28萬
大埔超級城上季營業額重返2018年
陸振球：守住聯匯 樓市付出代價
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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