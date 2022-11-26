緹山錄首宗租賃 洋房月租28萬

2913呎4房3套 呎租94元

現時已屆現樓的緹山，新近錄得首宗租賃成交。中原地產豪宅分行經理鄧錦雄表示，緹山其中1幢實用面積2913方呎的單號洋房、屬4房3套連工人套房間隔，另連天台、花園及車庫，新近以27.5萬元獲承租、實用呎租94元，租客為外區客，為方便小朋友上學而承租緹山；業主2020年9月1.6億元一手購入，租金回報約2厘。

另大角嘴利奧坊．曦岸新錄特色戶租務成交，單位位處第1座頂層，實用面積約539方呎2房間隔另連天台，業主以約3.5萬元放租，議價後減價5000元或14%，以月租3萬元租出，實用呎租約56元，租客為一對夫婦；業主今年8月以1590萬元購入，租金回報約2.3厘。

利奧坊．曦岸特色戶3萬租出

新界方面，中原地產分行經理鄭浩强表示，大埔康樂園本月迄今暫錄約3宗租賃成交，當中康樂西路1幢實用面積1596方呎的單號屋，業主開價6.5萬元，議價後以6萬元租出，即累減5000元或7.7%，實用呎租37.6元，租客為同區家庭客；業主2015年2598萬元購入，租金回報約2.8厘。