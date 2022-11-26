Netflix聘總監 開發PC遊戲

AAA級項目是指斥巨資研發及營銷的電子遊戲。總監人選需具備第一（first-person）及第三（third-person）人稱射擊遊戲的開發經驗，並擅長使用Unreal Engine遊戲引擎。

加州成立新工作室

Netflix遊戲部門副總裁Mike Verdu上月宣布，在加州成立新的工作室，並由暴雪娛樂（Blizzard Entertainment）的《鬥陣特攻》（Overwatch）遊戲前執行製作人Chacko Sonny領軍。Netflix目前僅提供約40款適用於手機及平板電腦的手遊，遊戲內容主要環繞其受歡迎的影視系列，以及跑步、賽車等經典手遊形式。PC遊戲將會是其嶄新嘗試。

Netflix目前的遊戲商業模式非常簡單，只要成為Netflix訂戶，就可下載Netflix遊戲庫的所有遊戲，毋須在應用內額外購買。外界關注Netflix會否通過開發AAA級遊戲，改變其遊戲收入策略。

（綜合報道）

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