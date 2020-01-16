美鐵路恐大罷工 衝擊供應鏈 美經濟或日損156億 勢引發通脹

昨天是美國感恩節翌日，美股提早收市。市場關注「黑色星期五」的購物高峰期表現，美股3大指數早段個別發展。美國聯邦貿易委員會（FTC）被指可能阻止微軟收購動視暴雪（美：ATVI），後者股價早段跌逾3%，拖累納指早段下滑。

拜登在感恩節期間到訪馬薩諸塞州時透露，他本人未介入今次勞資談判，但白宮團隊與各方保持聯繫，參與調停。由於談判仍在進行，拜登拒透露會談進展。

工會不滿病假出勤政策

國際鈑金、航空、鐵路和運輸工人協會運輸部門（SMART-TD）的鐵路乘務員及其他會員，本周以些微票數的差距，否決白宮9月介入達成的臨時協議，加入另外3個工會的行動。

根據此前的臨時協議，鐵路工人並未享有帶薪病假。工會不滿鐵路公司的病假和出勤政策，爭取享有15天帶薪病假，惟鐵路營運商僅承諾給予1天事假，以免要增聘人手，推高營運成本。

包括聯合太平洋鐵路公司（美：UNP）、巴郡（美：BRK.A；BRK.B）旗下BNSF鐵路公司及CSX運輸公司在內的鐵路營運商表示，9月的協議是近50年來，全美鐵路談判中最慷慨的薪酬方案。該協議承諾由2020年到24年的5年間，向工人提供24%的複合工資增長，以及連續5年發放1000美元的獎勵。隨着勞資雙方矛盾再現，美國零售聯合會（NRF）、美國製造商協會（NAM）等超過300個團體敦促白宮再次介入，以防假期旺季的鐵路運輸受阻。

美國商會（USCC）此前表示，美國國會應該介入，並警告工潮可能對美國經濟帶來災難。通用汽車（美：GM）則表示，鐵路物流受阻，可能導致其部分貨車停產。

IIF憂明年經濟似海嘯後疲弱

市場關注年底旺季的零售業銷情之際，國際金融協會（IIF）的經濟學家預測，明年全球經濟增長將放緩至1.2%。對基數效應進行調整後，明年經濟可能會像2009年金融海嘯後一樣疲弱。IIF預測，美國GDP明年擴張1%，而歐元區GDP則可能收縮2%。IIF又指，全球經濟所受的衝擊，取決於烏克蘭戰爭的軌迹，IIF的基線情境預測，是戰事將持續至2024年。

此外，歐洲央行執委會成員施納貝爾（Isabel Schnabel）警告，歐洲央行放慢加息步伐的空間「有限」，因為歐元區國家政府為緩解家庭及企業的通脹壓力而採取的援助措施，將導致歐元區通脹率在較長時間保持較高水平，並暗示自己傾向在12月會議繼續加息0.75厘。

（綜合報道）

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