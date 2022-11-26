匯豐傳加H按封頂息 看齊渣打

發言人未證實消息

本報記者致電銀行查詢，職員指現時匯豐提供的「H按」計劃，息率為H+1.3厘，鎖息上限仍為P減2.25厘，實際息率為3.125厘，暫未有調升鎖息的資料。匯豐發言人未有正面回應消息是否屬實，僅稱該行定期檢視樓宇按揭息率及其他服務細節，並根據市場情况作出調整。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，與樓按相關的1個月港元拆息昨日已升至4.11厘，明顯高於市場按息介乎2.875厘至3.375厘，反映銀行整體資金成本已上漲，息率有上調壓力，大型銀行率先在美國議息前調升鎖息，料其他銀行亦會跟加。由於有關新調整將於下月初生效，預期市場會即時出現加快提交新按轉按申請的尾班車效應。

日前有中小型銀行逆風調低鎖息，令銀行之間的按息差距擴大，市場上按息介乎2.875厘至3.375厘，王美鳳建議置業客戶因應申請的按揭額及一二手物業類別比較適合自己的計劃。